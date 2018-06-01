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Seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar belli oldu

Seçmenlerin, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanacağı sandık bilgileri belli oldu.

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Seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen sandık bilgilerinin yer aldığı "https://secmen.ysk.gov.tr" adresini erişime açtı.

Yurt içinde ikamet eden seçmenler, "Nerede Oy Kullanacağım" sekmesine tıklayıp, kimlik bilgilerini girerek oy kullanacağı sandık bilgilerine ulaşabilecek.

YURT İÇİ SEÇMEN BİLGİLERİ

Sorgu sayfasında, seçmenle aynı hanede oturan yakınlarının bilgileri de yer alacak.

Yurt içinde oy verme işlemleri tüm yurtta saat 08.00’de başlayacak ve 17.00’de sona erecek.

Yurt dışında ikamet eden seçmenler ise bilgilerine, "Yurt Dışı Seçmen Sorgulama" sekmesindeki alanları doldurarak ulaşabilecek.

YURT DIŞI SEÇMEN BİLGİLERİ

Yurt dışı seçmenler, 7-19 Haziran tarihleri arasında 60 ülke ve 123 dış temsilcilikte, 7-24 Haziran 2018 tarihleri arasında da 34 gümrük kapısında oylarını kullanabilecek.

Oy verme işlemleri, dış temsilciliklerde 09.00-21.00 saatleri arasında, gümrük kapılarında ise 24 Haziran Pazar günü saat 17.00’ye kadar 24 saat şeklinde yapılacak.

Kaynak: TRT Haber

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