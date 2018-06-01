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Seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar belli oldu

Seçmenlerin, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanacağı sandık bilgileri belli oldu.

01 Haziran 2018 Cuma 18:09





