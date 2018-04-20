Seçim için hangi parti ne kadar hazine yardımı alacak?

Erken seçim kararı ile birlikte partilere yapılacak hazine yardımı da belli oldu.

Partiler, Ocak ayında yaklaşık 273 milyon lira yardım almıştı.

24 Haziran seçimleri için partilere

Erken seçim kararı ile birlikte partilere yapılacak hazine yardımı da belli oldu.

Partiler, Ocak ayında yaklaşık 273 milyon lira yardım almıştı.

24 Haziran seçimleri için partilere

Barajı aşanlar ile geçerli oyların yüzde 3'ünden fazlasını alan partilere her yıl hazineden yardım yapılıyor.

Tutar, 1 Kasım 2015 seçim sonuçları baz alınarak belirlendi.

Ocak 2018'de AK Parti, CHP, MHP ve HDP'ye bu kapsamda toplam 273 milyon lira ödeme yapıldı.

Ocak 2018'de partilere yapılan hazine yardımları şu şekilde:

AK PARTİ 139,1 MİLYON TL

CHP 71,2 MİLYON TL

MHP 33,3 MİLYON TL

HDP 30,2 MİLYON TL

4 partiye toplam 547 milyon lira yardım yapılacak

Mevzuat gereğince seçimlerin yapıldığı yıl partilere ilave yardımlar gerçekleştiriliyor.

24 Haziran 2018'de yapılacak seçimler dolayısıyla hazineden, 4 partiye toplam 547 virgül 522 milyon lira ilave yardım ayrıldı.

AK Parti'nin 270, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 138, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 65 ve Halkların Demokratik Partisi'nin 58 milyon lira ek hazine yardımı alması bekleniyor.

24 Haziran seçimlerinde partilere yapılacak ilave hazine yardımı şu şekilde:

AK PARTİ 270,9 MİLYON TL

CHP 138,5 MİLYON TL

MHP 65,1 MİLYON TL

HDP 58,893 MİLYON TL

Seçimler için cumhurbaşkanı adaylarına hazine yardımı yapılmayacak ancak adaylar bağış kabul edebilecek.

Kaynak: TRT Haber

