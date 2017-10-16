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Buradasınız : » » Saldırı hazırlığındaki teröristlere büyük darbe!

Saldırı hazırlığındaki teröristlere büyük darbe!

Üs bölgelerine ve karakollara saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

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Saldırı hazırlığındaki teröristlere büyük darbe!

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, terör örgütünce kullanılan silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan kampları hedef almaya devam ediyor.

Keşif ve gözetleme vasıtaları ile hudut hattındaki üs bölgelerine ve karakollara saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlerce kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edildi.

Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü. 

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, silah ve mühimmat depoları, hava harekatı
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