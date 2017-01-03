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OHAL 3 ay daha uzatıldı

OHAL uygulamasını 2. kez uzatan Başbakanlık Tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda onaylandı.

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OHAL 3 ay daha uzatıldı

OHAL 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasını taşıyan tezkerede, TBMM'nin 21 Temmuz 2016 tarihli ve 1116 sayılı kararı ile ülke genelinde ilan edilen ve 11 Ekim 2016 tarihli ve 1130 sayılı kararı uyarınca devam etmekte olan olağanüstü halin, 19 Ocak 2017 Perşembe günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılması kararının TBMM'ye arzının, Bakanlar Kurulunca bugün kararlaştırıldığı bildirildi.
 
OHAL 3 ay daha uzatıldı
 
OHAL uygulamasını 2. kez uzatan Başbakanlık Tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda onaylandı.
Etiketler: tezkere, tbmm, ohal
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