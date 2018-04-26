Bürokratlar, aday adaylığı için görevlerinden istifa ediyor

Emniyet Genel Müdürlüğü görevini 10 Eylül 2016'dan bu yana sürdüren Selami Altınok, AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için bu görevinden ayrıldı.

Altınok, 29 Ağustos 2015-24 Kasım 2015 tarihlerinde İçişleri Bakanı, 30 Kasım 2015-18 Aralık 2015 tarihlerinde ise vekaleten İçişleri Bakanı Yardımcısı olarak görev yapmış, Emniyet Genel Müdürlüğüne atanmadan önce de İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunmuştu.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Bağlı

SGK'nin 18 Aralık 2015'ten bu yana başkanlığını yürüten Selim Bağlı, AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için istifasını sundu. Bir süre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı da yapan, evli ve dört çocuk babası Bağlı'nın Şanlıurfa veya Gaziantep'ten aday adayı olması bekleniyor.

Burdur Valisi Yılmaz istifa etti

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Ak Parti'den Manisa milletvekili aday adayı olmak için görevinden ayrılacağını açıkladı. Yılmaz, "29 Mayıs 1986'da başladığım mülki idare amirliği hizmetiyle ilgili süreç bugün itibariyle tamamlanıyor. İhtiyaç varsa, yeni bir alanda hizmetimize devam edeceğiz" dedi.

Yaptığı iş ve işlemlerde hiçbir kişi ve kurumu öncelemeden, adalet ölçüsü içerisinde hizmet etmeye gayret gösterdiğini vurgulayan Vali Yılmaz, "Meslek hayatımda dikkat ettiğim en önemli husus, hiçbir kimsenin hakkının başkasına verilmemesidir. Adalet ve hakkaniyet kuralları içinde hizmetin sunulması birinci önceliğimiz oldu. İki yıla yakın bir süre görev yaptığım Burdur'dan gönül rahatlığıyla ayrılıyorum. Tüm Burdurlu hemşehrilerime 'Allahaısmarladık' diyor, haklarını helal etmelerini istiyorum" diye konuştu.

“İhtiyaç varsa yeni bir alanda hizmetimize devam edeceğiz”

32 yıllık meslek hayatına nokta koyduğunu da kaydeden Vali Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"İnsan ömründe önemli bir dönemeç. 29 Mayıs 1986'da başladığım mülki idare amirliği hizmetiyle ilgili süreç, bugün itibariyle tamamlanıyor. İhtiyaç varsa yeni bir alanda hizmetimize devam edeceğiz. 32 yıla yakın süredir bu meslekte edindiğim tecrübelerimi, birikimimi bundan sonraki süreçte uygulanacak olan icraatların hazırlanmasında, işin mutfağında katkı vereceğime inanıyorum. Onun için böyle bir irade ortaya koydum."

BİK Genel Müdür Yardımcısı Canbey

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Canbey, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için milletvekilli aday adaylığı başvurusunda bulunmak üzere görevinden ayrıldı.

Canbey, yazılı açıklamasında Balıkesir'den AK Parti milletvekili adayı olmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ortak değerimiz ve sevdamız olan Balıkesir'imizin gelişmesi, güçlenmesi ve hak ettiği yere ulaşması için sorumluluk almaya karar verdim. Davamızı geleceğe daha güçlü bir şekilde taşımak için gecesini gündüzüne katan dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki büyük Türkiye'ye yakışan güçlü bir Balıkesir için milletvekilliği görevine ve halkımızın hizmetkarlığına talip oldum. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Milletvekili aday adaylığımızın hayırlı olması dileğiyle ayrım yapmadan her kesimin desteğini bekliyoruz."

Bolu Vali Yardımcısı Özsoy

Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde AK Parti Kayseri milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti.

Valilik makamında basın mensuplarına açıklama yapan Özsoy, aldığı kararın vatana ve millete hayırlı olmasını dilediğini söyledi.

Daha önce MHP'den Kayseri Büyükşehir Belediye başkan adayı olduğunu hatırlatan Özsoy, yaklaşık 232 bin civarında oy aldığını kaydetti.

Özsoy, "15 Temmuz'da Bolu'da olağanüstü hal valiliği görevini yürüttüm. FETÖ ile mücadelede Bolu Türkiye'deki 5 ilden biriydi. Anlımızın akı ile bu mücadeleden çıktık." diye konuştu.

Devlet kavramının çok önemli olduğunu dile getiren Özsoy, şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle 4 yıldır sürdürmekte olduğum vali yardımcılığı görevimi Kayseri'den AK Parti milletvekili aday adayı olmak üzere istifa etmiş bulunuyorum. Çünkü bu bir vatan görevidir. Bu vatan görevinde de bana görev düştüğüne inanıyorum. Dolayısı ile bu kararımızın ülkemize, milletimize, Kayserimize AK Parti'ye hayırlı olmasını diliyorum."

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Korkutata

AK Parti’den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa eden isimler arasında Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zeki Korkutata da yer alıyor.

Kaynak: AA