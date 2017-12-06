MHP Genel Başkanı Bahçeli: ABD Kudüs gafletine son vermelidir

Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli ABD'nin Kudüs kararını eleştirdi.

Bahçeli, ABD'nin Kudüs provokasyonunu ‘ABD’nin Kudüs komplosu mukaddesatımızın sırtına inmek üzere kaldırılmış hançerdir ve bu hançer saplanırsa canı yanan, kanı dökülen, kayıplara sürüklenen yalnızca İslam alemi olmayacaktır. ABD dinler arası çatışmaya yol açacak bu adımını askıya almalıdır. Bu karar Ortadoğu'nun A'dan Z'ye mahvına hizmet edecek zaman ayarlı bir bombadır. ABD Kudüs gafletinden derhal son vermelidir sözleriyle değerlendirdi.'

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak: TRTHABER