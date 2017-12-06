  • 06 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: ABD Kudüs gafletine son vermelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin Kudüs provokasyonuna ilişkin, ' Bu komplo bir hançerdir, bu hançerle canı yanan sadece İslam Alemi olmayacaktır' dedi.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: ABD Kudüs gafletine son vermelidir

Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli ABD'nin Kudüs kararını eleştirdi. 

Bahçeli, ABD'nin Kudüs provokasyonunu ‘ABD’nin Kudüs komplosu mukaddesatımızın sırtına inmek üzere kaldırılmış hançerdir ve bu hançer saplanırsa canı yanan, kanı dökülen, kayıplara sürüklenen yalnızca İslam alemi olmayacaktır. ABD dinler arası çatışmaya yol açacak bu adımını askıya almalıdır. Bu karar Ortadoğu'nun A'dan Z'ye mahvına hizmet edecek zaman ayarlı bir bombadır. ABD Kudüs gafletinden derhal son vermelidir sözleriyle değerlendirdi.'

Ayrıntılar gelecek... 

Kaynak: TRTHABER 

Etiketler: MHP Genel Başkanı devlet bahçeli, ABD'nin Kudüs provokasyonu
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