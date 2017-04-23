Meclis özel gündemle toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclisin açılışının 97'nci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı.

Genel Kurula başkanlık eden TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmasına başlarken, henüz Genel Kurul Salonuna gelmemiş olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, "Biraz sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Meclisimize teşrif edeceklerdir. Kendilerini hepiniz adına saygıyla selamlıyorum ve hoşgeldiniz diyorum" ifadesini kullanması üzerine CHP sıralarından bazı milletvekilleri, "Gelmedi daha? Neden zamanında gelmedi?" karşılığını verdiler.

Bu ifadeler üzerine Meclis Başkanı Kahraman, "Zamanında geldi, ben içeride kendisini ağırladım, ondan sonra buraya geldim. Hepimiz dakikiz Elhamdülillah. Ama bazı mazeretler ortaya çıkabilir. Bizler de hoşgörmek zorundayız, değil mi?" dedi.

Bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurula girerek, dinleyici locasında kendisine ayrılan bölüme oturdu.

"Necip milletimize şükranlarımı sunuyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Hoşgeldiniz" diyen Kahraman, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 97’nci yıldönümüne ulaşmanın bahtiyarlığı içinde olduğunu belirterek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimizin birliğinin temsilcisi, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışından bugüne kadar emek vermiş değerli zevatı minnet ve şükranla anıyorum. Meclisimiz milli iradenin tecelligahıdır. Kurtuluş Savaşını bizzat idare eden Gazi Meclistir. Dünyada başka bir parlamentonun sahip olmadığı böyle bir ünvana layık görülmüştür. İçinde bulunduğumuz 26’ncı dönem siyasi tarihimizde müstesna yer işgal edecek dönemlerden biridir. Bu dönemde Meclisimiz 2'nci defa Gazilik ünvanını hak etmiştir. Devletimizin birlik, bütünlüğüne ve bekasına kasteden melun terör odakları ve onları yönlendiren müstevli devletlerin yerli işbirlikçilerinden olan FETÖ, PKK, PYD, DEAŞ, DHKP-C, MLKP ve benzerlerinin hain planları milletimiz tarafından boşa çıkartılmıştır. Ve siz Gazi Meclisin Gazi Milletvekilleri, 15 Temmuz 2016 gecesi halktan almış olduğumuz vekalet görevinin gereğini hakkıyla ifa ettiniz, herhangi bir parti farkı gözetmeden bir bütün halinde ay yıldızlı bayrağımızın altında darbeye 'Hayır' dediniz. Bu vesileyle aziz milletimizi meydanlara direnişe çağıran ve hain darbe girişimini önlemede en büyük rolü üstlenen Sayın Cumhurbaşkanımıza, kurumlarımıza, kurullarımıza, siyasi partilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve demokrasiyi tümüyle özümsemiş necip milletimize şükranlarımı sunuyorum."

Şehitleri rahmetle, gazileri minnetle anan Kahraman, "İnanıyorum ki, 15 Temmuz darbe girişiminin önlenmesi Türkiye’de darbeler döneminin sona erdirilmesini sağlamıştır. Hangi siyasi partiden olursa olsun milletimiz bütünüyle demokrasi dışında bir rejimi kabul etmeyeceğini açıkça ifade etmiştir." diye konuştu.

"Bilinmelidir ki, değişim tabii bir haldir"

Meclisin 26'ncı döneminin bir diğer başarısının ise 1982 Anayasasında sistem değişikliğini kabul etmesi olduğunu dile getiren Kahraman, Meclisten geçen değişikliğin, 16 Nisan halkoylamasıyla Millet tarafından kabul edilmesinin, Türk siyasi hayatı için yeni bir dönüm noktası olduğuna işaret etti.

Yüksek Seçim Kurulunca açıklanan geçici verilere göre halkoylaması büyük bir katılımla sonuçlandığını ve Mecliste kabul edilen metnin halk tarafından da kabul gördüğünü hatırlatan Kahraman, şu görüşlere yer verdi:

"Milletimiz olgunluk içinde demokrasi imtihanını başarı ile vermiştir. Sonucun ve yeni dönemin ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için bereketli ve uğurlu olmasını niyaz ediyorum. Bilinmelidir ki, değişim tabii bir haldir. Değişmezlik üzerine kurulu bir sistem bugüne kadar icat edilmemiştir. Zamanın ve şartların değişmesiyle hukuki hükümler de değişmektedir. TBMM, yasama, denetim ve temsil yetkilerinin sahibidir. Halk oylamasıyla yapılan değişiklik gereği, yasama olarak meclisimiz hukuk devleti ilkelerine, evrensel normlara ve çoğulcu demokrasi kurallarına uygun mevzuat değişikliklerini yapmak için kesif bir çalışma dönemine girecektir. Bu meyanda Seçim Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu, Milletvekilleri Kanunu, TBMM İdari Teşkilatı Kanunu, Meclis İç Tüzüğü gibi konularda icap eden değişiklikleri ele alacaktır. Aksaklık ve yanlışlıklar kısa sürede giderilecektir. Halkoylamasıyla daha da güçlü hale gelen Yasama Organımıza hayırlı başarılar nasip olmasını temenni ediyorum. Bu vesile ile Muhterem Cumhurbaşkanımıza da tebriklerimizi arz ediyor, nice üstün ve güzel hizmetlere nail olmasını niyaz ediyorum. Yasama olarak hedefimiz, yürütme ve yargı ile birlikte adil ve kalkınmış bir Türkiye’nin inşası için bize düşen görevi en iyi şekilde yapmaktır. Unutmayalım ki yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, çalışkan ve gayretli insanlara ait olacaktır."