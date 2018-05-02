Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvuru

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurular sürüyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru yapmak için YSK'ya geldi.

100 bin imzayla aday olmak için gerekli başvuruyu yapan Karamollaoğlu, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İttifakla ilgili 1-2 gün içinde açıklamalar yapılacak"

Karamollaoğlu, seçim sürecinde önemli adım attıklarını söyledi.

"Adaylık müracaatında bulunduk. YSK Başkanı'mıza, birtakım konularda düşüncelerimizi dile getirdik. Onlar da açıklamalarda bulundular. Hayırlı olsun, diyorum. İnşallah, seçimlerden sonra bir kez daha bir araya gelip, seçim neticeleri hakkındaki görüşlerimizi, sırtımıza görev yüklenmişse de düşüncelerimizi sizlere aktarırız. Bunun dışında bir şey yok. İttifakla ilgili çalışmalarımız sürüyor. 1- 2 gün içinde bu açıklamalar yapılacak inşallah."

"Saddet Partisi aday olmam için seferberlik ilan etti"

Cumhurbaşkanı adaylığına 100 bin imzayla bireysel olarak başvurmasıyla ilgili Karamollaoğlu, şunları anlattı:

"İktidar mensupları, bunu da polemik konusunu haline getirmeye çalışıyorlar. Elbette şahıs olarak müracaat ediyoruz; çünkü bizim Meclis'te grubumuz yok. Ben Saadet Partisi'nin genel başkanıyım ve Saadet Partisi benim aday olmam için seferberlik ilan etti. 'Bu partinin adayıdır, değildir' söylemleri boş laflar. Memleketin en büyük çektiği sıkıntı bu. Böyle boş laflarla bizi uğraştırıyorlar, esas noktaya gelmiyorlar."

Kaynak: DHA, AA