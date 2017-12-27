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Buradasınız : » » Kapatılan Fatih Üniversitesi personeline 29 ilde FETÖ operasyonu

Kapatılan Fatih Üniversitesi personeline 29 ilde FETÖ operasyonu

Kapatılan Fatih Üniversitesi'nin akademisyen ve çalışanlarına yönelik İstanbul merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda, gözaltı kararı bulunan 171 şüpheliden 54'ü yakalandı.

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Kapatılan Fatih Üniversitesi personeline 29 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, OHAL kapsamında KHK ile kapatılan Fatih Üniversitesi'nde çalışan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 171 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Karar doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 29 ilde operasyon başlatıldı.

Operasyonda, 26'sı kadın 54 şüpheli yakalandı. 117 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ayrıca soruşturma bünyesindeki 1 kişinin de daha önceki soruşturmalar kapsamında tutuklu olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: fetö, Fatih Üniversitesi
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