Kalın: Gazetecilik değil, siyasi aktivistlik yapıyorlar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, El Cezire televizyonuna konuştu.

"Seçici ve taraflılar"

Kalın, 24 Haziran seçimleri sürecinde Batı medyasının tutumunu eleştirdi.

"Bence bazı Batı medyasının ve yorumcularının yönelttiği eleştiriler, Türkiye'deki siyasi gerçekleri yanlış okumaya dayanıyor. Seçici ve taraflı olduklarını söyleyebiliriz. Dolayısıyla yaptıkları iş ciddi gazetecilik değil, siyasi aktivistlik."

"Hep muhalefeti destekledi ama tersi oldu"

İbrahim Kalın, yapılan ayrımcılığın ilk defa olmadığını bir örnekle açıkladı.

"Batı medyası Cumhurbaşkanı Recey Tayyip Erdoğan'ın son 13-14 yılda girdiği her seçimde kaybedeceğinden bahsetti. Hep muhalefeti destekledi. Fakat tersi oldu. Yaptırdığımız anketlerde Pazar günü de yaşanacak olan şey aynısı."

"Türkiye, Filistin davasının en büyük savunucusu"

Geçtiğimiz günlerde Filistin halkı için koruma isteyen tasarı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kalın, Türkiye'nin girişimlerinden bahsetti.

"Türkiye yıllardır Filistin davasının en büyük savunucusu oldu. Kudüs konusunu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na götürerek, karar alınmasını sağladı."

Kaynak: TRT Haber