  • 22 NISAN 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.643
    EURO 3.928
  • BIST 92423.93
    ALTIN 150.285
Buradasınız : » » Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 23 Nisan'a özel klip

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 23 Nisan'a özel klip

Jandarma Genel Komutanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel klip hazırlandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Jandarma Genel Komutanlığından 23 Nisana özel klip

Jandarma Genel Komutanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel klip hazırlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Jandarma Bando Komutanlığı ve Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu ortaklığında özel hazırlanan video klip, Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Çocuk korosu tarafından 23 Nisan marş ve şiirinin seslendirildiği klibin dış çekimleri, Ulus'taki eski Meclis ve Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'nda gerçekleştirildi.

Çocuklardan bazılarının askeri üniforma, bazılarının da üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün salıncağa binerken çekilen fotoğrafının yer aldığı tişörtü giydiği görülen klip, bir çocuğun avucundaki animasyon ürünü iki kelebeği gökyüzüne bırakması ve Atatürk'ün, "Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir" sözleriyle sona eriyor.

Etiketler: jandarma genel komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER