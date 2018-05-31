İyi Parti Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener Çanakkale'de halka seslendi

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, partisinin Çanakkale İl Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, 24 Haziran'da hem genel seçimlerin yapılacağını hem de cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağını söyledi.

Halkın kendisini desteklediğini ve İyi Parti'nin kurulduğunu dile getiren Akşener, "Bana 'Yürü, biz de seninleyiz.' demeseydiniz, Cumhurbaşkanı adayı olmasaydım bugün nasıl bir seçim kampanyasıyla karşı karşıya kalacaktınız? Ne olacaktı biliyor musun? Sayın Abdullah Gül ile Sayın Tayyip Erdoğan’ın yarıştığı bir tarafın çatı aday, öbür tarafın matı aday olduğu bir seçim kampanyasıyla karşı karşıya kalacaktık. 100 bin imzayı 4-5 saat içinde tamamladınız. Allah sizden razı olsun. Hakkınızı helal edin. Çünkü ben size güvendim." diye konuştu.

"Biz Türkiye'ye iyi geliyoruz, milletimize iyi geliyoruz." diyen Akşener, şöyle devam etti:

"Çanakkale, Cumhuriyetin kurucusu Çanakkale, Cumhuriyetin kurulmasını sağlayan Çanakkale. Dostumuzu türküsü, düşmanımızın korkusu Çanakkale. Bayrağımızın ülküsü Çanakkale. Ve Çanakkale'yi geçmeye çalışanlara 'Dur yolcu' diyen Çanakkale. Biz Çanakkale'yi hiç unutmayacağız. Ve Çanakkale'yi unutmaya çalışanlara nasıl 1915'te 'Dur yolcu.' dediysek, bugün de 'Dur yolcu' diyeceğiz."

Cumhurbaşkanı olması halinde makam otolarında bazı kısıtlamalara gideceklerine işaret eden Akşener, "Sevgili gençler ben bu adamları o lüks arabalardan indireceğim, 'İn aşağıya diyeceğim. Ve size iş verinceye kadar... Gencine iş vermek devletin görevidir. O işi size tanzim edinceye kadar, o işi size istihdam edinceye kadar ayda 500 lira maaş vereceğim. Adına da vatandaşlık maaşı koydum. Karşılığında da 'İn arabadan aşağıya.' Herkes kendi arabasına binsin." ifadesini kullandı.

Miting sonunda Akşener, partisinin Çanakkale milletvekili adaylarını tanıttı.

Kaynak: AA