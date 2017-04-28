Hindistan'a 7 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'den Hindistan'a 7 yıl aradan sonra cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti yapmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk kez Hindistan'a gidecek Erdoğan, 30 Nisan'da başlayacak ve iki gün sürecek ziyaretinde ilk gün "Türkiye-Hindistan İş Forumu"na katılacak. Erdoğan'ın ziyaret kapsamında mevkidaşı Pranab Mukherjee, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hamid Ansari ve Başbakan Narendra Modi ile görüşmesi bekleniyor.

Görüşmelerde terörizmle mücadele, ekonomik ve ticari iş birliğinin arttırılması, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hindistan'daki faaliyetlerinin önlenmesi, Hindistan'ın Nükleer Tedarikçiler Grubu (NSG) üyeliği konularının gündeme gelmesi öngörülüyor. Erdoğan ziyaretinde, Türkiye-Hindistan arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek için de bir dizi temaslarda bulunulacak.

Federal cumhuriyetle yönetilen Hindistan'ın yüz ölçümü 3 milyon 287 bin 263 kilometrekare. Geçen yılın verilerine göre, bir milyar 328 milyon nüfusa sahip ülkede bu halkın 72'si Hint-Aryan, yüzde 25'i Dravidyan etnik gruplarına mensup. Hindistan'ın en büyük dini grubunu yüzde 79,8 ile Hindular oluştururken, bunu yüzde 14,2 ile Müslümanlar, yüzde 2,3 ile Hıristiyanlar, yüzde 1,7 ile Sihler takip ediyor.

Ülkenin, ABD, İngiltere başta olmak üzere Afrika ve Körfez bölgesi dahil geniş alana yayılan diasporası bulunuyor.

Hindistan anayasasında 22 dil tanınsa da resmi yazışmalarda İngilizce ve Hintçe kullanılıyor. Urduca, Marati, Malayalam, Tamil, Bengali, Telugu, Kannada, Kaşmiri, Gujarati, Punjabi ve Assamca kullanılan başlıca diller arasında bulunuyor.

Dünya Bankası verilerine göre, 2,19 trilyon dolar gayrı safi yurt içi hasıla ile dünyanın 7. büyük ekonomisine sahip olan ülkede büyüme oranı ise yüzde 7,1. Gayrı safi yurt içi hasıladan en büyük payı hizmet sektörü alıyor. Kişi başına düşen milli gelirin 6 bin 580 dolar olduğu ülkede işsizlik oranı yüzde 4,9 seviyesinde bulunuyor.

Hindistan, Müslüman nüfusun en fazla yaşadığı ülkelerde biri

Nüfusu itibariyle dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan ayrıca en fazla Müslümanın yaşadığı ülkeler sıralamasında üst sıralarda yer alıyor. G20'nin yanı sıra Brezilya, Rusya, Çin ile Güney Afrika'nın üye olduğu BRICS oluşumuna da üye olan Hindistan dünyanın en hızlı büyüme potansiyeli taşıyan ekonomilerinden biri olarak gösteriliyor.

Uzay ve bilgi teknolojilerinde kayda değer birikime sahip Hindistan, ABD, dağılan SSCB ve Avrupa Birliği'nden sonra Mars'a uzay aracı gönderen dördüncü ülke olmuştu. Hindistan ayrıca kıtalararası nükleer füzeye sahip 6 ülkeden biri.

Dünyanın üçüncü büyük ordusuna sahip Hindistan, 2011-2015 döneminde küresel silah ithalatının yüzde 14'ünü gerçekleştirerek dünyanın en büyük silah ithalatçısı olmuştu.

Parlamenterlerin parti değiştirmesi yasak

İngiltere'den 15 Ağustos 1947'de bağımsızlığını kazanarak 26 Ocak 1950'de kabul ettiği anayasa ile bugünkü Hindistan Cumhuriyeti'ne dönüşen ülke, İngiliz Milletler Topluluğu'nun bir üyesi.

Çok partili parlamenter demokrasiyle yönetilen Hindistan'da parlamentonun Eyaletler Meclisi (Rajya Sabha) ve Halk Meclisi (Lok Sabha) olmak üzere iki kanadı bulunuyor.

Eyaletler Meclisi ise 250 sandalyeye sahip ve üyeleri genel seçimlerle değil, eyalet parlamentoları ve birlikler tarafından seçiliyor. Üyelerinin üçte biri altı yılda bir yenileniyor. Eyaletler Meclisinin 12 üyesi Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Ülkede seçme yaşı 18, seçilme yaşı Halk Meclisi için 25, Eyaletler Meclisi için ise 30.

Hindistan 29 eyalet ile 7 birlik toprağından oluşuyor. Eyaletler kendi hükümetlerine ve parlamentolarına sahip bulunuyor. Yönetim, merkezi hükümet ve eyalet hükümeti arasında bölünüyor. Birlik toprakları ise merkezi hükümetin yönetimi altında ve cumhurbaşkanı tarafından atanan valilerce yönetiliyor. Sadece Puducherry ve federal başkent olan Delhi, birlik toprakları olmalarına karşın, diğer 5 birlik toprağından farklı olarak kabineye ve seçilmiş bir meclise sahip.

Parlamenterlerin parti değiştirmesinin yasak olduğu ülkedeki siyasi partiler, ulusal ve eyalet partileri olarak iki gruba ayrılıyor. Ulusal partiler ülke çapında hemen her seçim bölgesinde varlık gösterirken, eyalet partileri bir veya iki eyalette seçime giren yerel partiler konumunda bulunuyor

Hindistan'ın öncelikli dış politika hedeflerinden biri genişleyecek bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) daimi üye olmak. Hindistan, BMGK reformu için yürütülen çalışmalarda ortaya çıkan ve Brezilya, Japonya ve Almanya'nın da üyesi olduğu G-4 Grubu'nda buluyor.

Türkiye-Hindistan siyasi ilişkileri

Soğuk Savaş döneminde, farklı kamplarda yer alan Hindistan ile Türkiye arasında yakın ilişki ve dış politika alanında sıkı iş birliği tesis edilememişti. Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle küresel planda yaşanan değişim süreci, Türkiye-Hindistan ilişkilerine de olumlu şekilde yansıdı.

Türkiye ile Hindistan arasında ticaret 2003 yılından itibaren ivme kazanmış ve yaklaşık 7 kat artarak 2014 yılında 7,4 milyar dolar civarında gerçekleşmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım 2008'de başbakanlığı döneminde ve ayrıca 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 15 yıl aradan sonra Şubat 2010'da Hindistan'a resmi ziyaretlerde bulunmuştu.

Ahmet Davutoğlu Şubat 2011'de Dışişleri Bakanı olduğu dönemde, Yeni Delhi'de düzenlenen "Güney-Güney İşbirliğinin En Az Gelişmiş Ülkeler İçin Olumlu Katkıya Dönüştürülmesi" toplantısına katılmıştı. Buna karşılık Hindistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Eyaletler Meclisi Başkanı M. Hamid Ansari Ekim 2011'de, eski Dışişleri Bakanı Salman Khurshid Temmuz 2013'te, Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee ise Ekim 2013'te Türkiye'yi ziyaret etmişti. Hindistan Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın ziyaretleri, bu seviyelerde Türkiye'ye 15 yıl aradan sonra yapılmış ziyaretlerdi.

Antalya'da Kasım 2015'te düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılan Başbakan Modi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edilmişti. İki lider son olarak 4-5 Eylül 2016'da Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi marjında bir araya gelmişti.

Cumhuriyet tarihinin en ileri noktası

Türkiye'nin, Yeni Delhi Büyükelçiliği ve iki başkonsolosluk (Mumbai ve Haydarabad) ile bu ülkedeki varlığı Cumhuriyet tarihinin en ileri noktasında bulunuyor. Son beş yılda bakan ve üst düzey ziyaret sayıları önceki 20 yılı geçmiş durumda.

İki ülke arasında 2017-2020 yıllarını kapsayan kültürel değişim programının Erdoğan'ın ziyareti kapsamında imzalanması bekleniyor.

Türk Hava Yolları (THY) İstanbul çıkışlı olmak üzere Yeni Delhi ve Mumbai'ye haftada 7'şer olmak üzere 14 sefer gerçekleştiriyor.

FETÖ ile mücadelede

Hindistan, 15 Temmuz darbe girişimininin ardından Türkiye'ye destek mesajını ileten ülkelerden biri olmuştu. Başbakan Modi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak Türkiye ve hükümetine desteğini sunmuştu. Darbe girişimini düzenleyen FETÖ'nün Hindistan'da söz konusu örgütle bağlantılı 6 okul, 2 dershane, 3 yurt ile çeşitli şirket ve vakıfları bulunuyor. Türkiye, FETÖ'nün yurt dışı ayağıyla mücadele kapsamında Hindistan'dan yeni adımlar bekliyor.