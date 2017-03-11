Sancaktepe'deki Trabzonlular Derneğinin toplantısına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hollanda'yı eleştirerek, yıllardır bildikleri bir karanlık zihniyetin bu yeni durumla tamamen ortaya çıktığını anlattı.

Meselenin "artık CHP’nin bile görmezden gelemeyeceği kadar net olduğunu" belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Bu mesele AK Parti meselesi falan değildir. Bu mesele, yükselen Türkiye’nin yarattığı rahatsızlığın, Avrupa'nın ipliğinin pazara çıkmasının verdiği rahatsızlığın meselesidir. 'Hayır' cephesinin bütün kimliği artık ayan beyan ortaya Çıkmıştır. Daha önce söyledim, CHP bu yanlıştan, bu cepheden kendini acilen kurtarmalıdır. Milletiyle aynı çizgide olmak yerine Hollanda'yla, Almanya'yla, PKK ile, HDP ile, FETÖ ile aynı çizgiye gelen CHP’ye son bir cankurtaran simidi atmak isterim. Bu milletin gönlü zengindir. Yanlıştan döneni bağrına basar. Milletine güven, milletine dön."

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin rotasını çizdiğini, ne Almanya, ne Hollanda ne de başkasının bu rotayı bozamayacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye, yıllarca bunların silah verdiği, para verdiği PKK’yı bitirecektir. O çok kolladıkları PKK’ları inşallah seneye çıkmayacaktır. Türkiye ekonomisini dünyanın ilk on büyük ekonomisine getirecektir. Türkiye genç nüfusu ile bu dünyanın geleceğinde lider ülke konumuna gelecektir ve Türkiye doğusundaki enerji potansiyelini, ülkemizdeki enerji koridorunu iyi yönetecektir. Avrupa, her anlamda dağılan, ekonomik anlamda dağılan, siyasi anlamda dağılan, medeniyet değerleri anlamda dağılan birliğini toplamaya çalışadursun, Türkiye bu dünyayı daha güzel bir dünya haline getirmek, hem kendi insanına hem mazlum milletlere güzel bir gelecek temin etmek için çalışmaya devam edecektir ve bunu sağlamak için Türkiye 16 Nisan’da ilk adımı atacak ve 'evet' diyecektir. Bizim oralardaki vatandaşlarımıza sesleniyorum. Sizler bu ülkenin evlatlarısınız. Hep öyleydiniz bundan sonra da öyle olacaksınız."