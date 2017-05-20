  • 20 MAYIS 2017, CUMARTESI

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Hayati Yazıcı'dan tüzük değişikliğiyle ilgili açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 9 maddeden oluşan tüzük değişikliği kapsamında, genel başkan vekilliği ihdas edildiğini belirtti.

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Hayati Yazıcıdan tüzük değişikliğiyle ilgili açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 9 maddeden oluşan tüzük değişikliği kapsamında, parti tüzüğünün 4. maddesine, 16. fıkra olarak "AK Parti, çoklu devlet geleneğimizin üzerine bina edildiği 'insanı yaşat ki, devlet yaşasın' ilkesini siyasetinin merkezi olarak görür. Milletin tüm fertleri, hiçbir ayrım gözetilmeksizin ülkemizin birinci sınıf vatandaşlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşları tek bir milleti teşkil eder. Bayrağımız, bağımsızlığımızın ortak sembolüdür. Şehitlerimizin emaneti olan, milletimizin üzerinde yaşadığı, bayrağımızın özgürce dalgalandığı toprak vatanımızdır. Devlet, milletimizin ortak eseridir. AK Parti yukarda belirtilen temel amaç ve hedefler doğrultusunda 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' anlayışını sarsılmaz bir ilke olarak kabul eder." ibaresinin eklendiğini bildirdi.

'Genel başkan vekilliği ihdas edildi'

Yazıcı, parti tüzüğünde yapılan değişiklikle genel başkan vekilliği ihdas edildiğini belirterek, tüzüğe "Genel başkan vekili, MKYK üyeleri arasından genel başkan tarafından belirlenir. Genel başkan vekili, genel başkanın verdiği görevleri ifa eder, yetkileri kullanır. Genel başkanın yokluğunda genel başkan vekili, MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık eder." ibaresinin konulduğunu söyledi.

'Rabia'yı temsil ediyor'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, tüzüğün 4. maddesine eklenen "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ibaresine ilişkin, "Elbette bu, Rabia'yı temsil ediyor. Partiyle ve siyasetimizle ilgili gündem konusu olan her yerde bunlar hep dile getiriliyor. Bunu bu defa tüzüğe ekledik, bunu da Rabia olarak ifade ediyoruz. Bu anlama geliyor." dedi.  

Etiketler: Hayati Yazıcı, AK Parti, AK parti tüzük, tüzük değişikliği, son dakika
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