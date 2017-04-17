Güneydoğu Anadolu'da 'evet'in oy oranı yükseldi

Anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarına göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde terör örgütü PKK'nın saldırıları "hayır cephesi"nin hezimeti oldu.

Anayasa değişikliği halk oylamasında bölgedeki illerden aralarında terör saldırılarının yoğun yaşandığı Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Siirt ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu 7'sinde "Evet" cephesi, 1 Kasım 2015 seçimlerine göre oy oranını yükseltti.

Bu kapsamda 1 Kasım seçimleri ile 16 Nisan halk oylaması kıyaslandığında "evet cephesi"nde oy oranı, Diyarbakır'da yüzde 22,2'den yüzde 32,42'ye, Batman'da yüzde 30'dan yüzde 36,48'e, Mardin'de yüzde 30'dan yüzde 40,96'ya, Siirt'ta yüzde 40'dan yüzde 48,1'e, Şırnak'ta yüzde 13'ten yüzde 28,41'e, Şanlıurfa'da da yüzde 67,8'den, yüzde 70,82'ye yükseldi.

Terör saldırılarına tepki sandığa yansıdı

Güneydoğu'da 30 yılı aşkın süredir kanlı eylemlerini sürdüren, kırsaldaki saldırılarını şehirlere taşıyan terör örgütü PKK'nın yerleşim yerlerinde kazdıkları çukurlar, kurdukları barikatlar ve tuzakladıkları patlayıcılarla yaşımı ve huzuru hedef almasından rahatsızlık duyan bölge halkı tepkisini halk oylamasında gösterdi.

Yüzlerce insanı, evinden, işinden ve memleketinden ederek başka illerde yaşam arayışına sürükleyen, ev sahibi iken kiracı, kiracı iken misafir durumuna getiren, işveren iken işportacı olan, çocukların eğitiminin kesintiye uğramasına neden terör örgütü PKK'ya tepki gösteren vatandaşların tercihi halk oylaması sonucuna yansıdı.

Terör saldırıları ile yaşamın kesintiye uğradığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet unsurları ile yürütülen başarılı operasyonlarla teröristlerden temizlenen, yaşamın normal akışına döndüğü, huzurun sağlandığı il ve ilçelerden Diyarbakır'ın merkez Sur, Mardin'in Nusaybin, Şırnak ile Cizre ve Silopi ilçelerinde sandıklardan en yüksek oy evet cephesine çıktı.

Sandıktan çıkan sonuca göre, evet cephesi 1 Kasım 2015 seçimlerine oranla Sur'da 19,83'ten 35,6'ya Mardin'in Nusaybin ilçesinde yüzde 9'dan yüzde 21,15'e, Şırnak merkezde yüzde 25'ten yüzde 44,49'a, Cizre'de yüzde 6'dan yüzde 19,16'ya, Silopi yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseldi.

HDP ve DBP'ye tepki oyları "evet cephesine"

7 Haziran Milletvekili Genel Seçimleri'nde yüzde 10 barajını aşıp 80 milletvekiliyle TBMM'ye giren HDP'nin yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki yerel yönetimlerde etkin konumdaki DBP'li bazı belediyelerin başkanları, yardımcıları ve çalışanları, PKK'ya silah bırakma çağrısı yapmak yerine söylem ve eylemleriyle "terör örgütünün yanında" görüntü sergilemekten kaçınmadı.

PKK'lı teröristlerin güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik başlattığı saldırıların ardından terör örgütünün talimatıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde HDP ve DBP teşkilatlarınca uygulanmak istenen sözde "öz yönetim" oyununa DBP'li belediyeler de destek vermek için harekete geçti.

Güneydoğu'da PKK'nın hedef tanımayan saldırılarından rahatsızlık duyan, PKK'ya silah bırakma çağrısı yapmak yerine söylem ve eylemleriyle "terör örgütünün yanında" görüntü sergilemekten kaçınmayan HDP ve DBP'ye tepki gösteren vatandaşlar tercihini "evet"ten yana kullandı.

PKK'nın saldırılarını planladığı Lice'de evet cephesinde oy artışı

Terör örgütü PKK'nın kırsal ile bağlantısını sağladığı, hain saldırı planlarını yaptığı, adeta karargah gibi kullandığı, kurdukları sözde "mahkeme"lerle vatandaşlardan, iş adamlarında haraç topladığı, yağmalanan ve çalınan araçlara bomba yüklediği Diyarbakır'ın Lice ilçesinde de evet cephesinin oy oranında artış olduğu görüldü.

Güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarla aralarında yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği, tonlarca esrarın ele geçirilerek imha edildiği, terör örgütüne ve en önemli finans kaynaklarından uyuşturucuya ağır darbe vurulan Lice'de evet cephesine verilen oylar 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 3,5 iken halk oylamasında yüzde 14,3'e yükseldi.

Kaymakamın şehit edildiği Derik'te oylar evet cephesine

Mardin'de, geçen yıl 10 Kasım'da makam odasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, İçişleri Bakanlığınca Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit düştüğü Derik ilçesinde seçmen tercihini "evet"ten yana kullandı.

Saldırının ardından teröre tepkinin çığ gibi büyüdüğü ilçede vatandaşlar bu tepkisini sandığa da yansıttı.

Derik'te evet oyları yüzde 13'ten yüzde 26,18'e yükseldi.

Diyarbakır'da AK Parti İlçe Başkanı Deryan Aktert'in iş yerinde 11 Ekim 2016'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdiği Dicle ilçesinde de 1 Kasım 2015'teki 18,60 olan evet oyları halk oylamasında yüzde 44,49'a yükseldi.

Dürümlü katliamına tepki sandıkta

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Dürümlü mezrasında geçen yıl terör örgütünce 12 Mayıs'ta 15 ton patlayıcı yüklü kamyonun infilak ettirilmesi sonucu 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 23 kişinin yaralandığı saldırı, terör örgütü PKK'nın sivillere yönelik gerçekleştirdiği diğer katliamlar gibi hafızalara kazınırken vatandaşlar teröre duydukları öfkeyi sandıkta da gösterdi.

Sur'da 12 Mayıs'ta saat 22.30 sıralarında terör örgütü PKK mensuplarınca patlayıcı yüklü kamyon infilak ettirildi. Patlamanın şiddeti kentin birçok ilçesinde hissedildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Öte yandan Şırnak'ta 28 Aralık 2011 tarihinde 34 kişinin yaşamını yitirdiği Uludere ilçesinde seçmen "evet"ten yana tercihini kullandı.

Uludere'de 1 Kasım 2015'te yüzde 9 oy alan evet cephesi, halk oylamasında yüzde 29,72'e yükseldi.

Şanlıurfa'da HDP gücünü kaybetti

Şanlıurfa'da, 2014 yılındaki Kobani ve Suruç’taki patlamanın ardından terör örgütü PKK’nın baskılarıyla oy oranını artıran HDP, bölge illerinin ekonomik ve sosyal yönden gerilemesine neden olan terör olaylarının etkisiyle gücünü kaybetti.

1 Kasım’da yüzde 67,8 olan "evet cephesi"nin oyunun, 16 Nisan'daki halk oylamasında yüzde 70,82’ye çıktı.

Viranşehir ilçesinde 17 Şubat’ta terör örgütü PKK'nın Savcılar Sitesini hedef alan 2 kişinin şehit olduğu, 48 kişinin yaralandığı bombalı araç saldırısı da HDP'ye ilgiyi azalttı.

Viranşehir’de HDP’nin tek başına 50,4 oy aldığı 1 Kasım 2015'teki genel seçimlerde yüzde 51,8 olan "hayır cephesi"nin oy oranı halk oylamasında yüzde 10'u aşkın azalarak yüzde 41,61'e geriledi.

HDP’nin en güçlü olduğu ilçelerden Suruç’ta ise "hayır cephesi"nin 1 Kasım'da yüzde 69,8 olan toplam oyu, anayasa değişikliği halk oylamasında yüzde 19 gerileyerek yüzde 50,81'e düştü. "Evet" oyu ise önemli oranda arttı.

Belediyelere görevlendirme vatandaşın tercihinde etkili oldu

Bölgedeki oy artışında DBP'li belediye başkanlarının yerine İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmelerin de etkili olduğu dikkat çekti.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve destek verdikleri gerekçesiyle haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında görevden alınan belediye başkanlarının yerine kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında İçişleri Bakanlığınca belediyelere görevlendirilen vali yardımcıları ve kaymakamların talimatıyla hazırlanan ve hayata geçirilmeye başlanan projelerle bölge halkı belediyecilik hizmeti ile tanıştı.

Özellikle Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Siirt, Batman merkez ve birçok ilçesi ile Şanlıurfa'nın Suruç, Bozova, Viranşehir ve Halfeti ilçelerinde hummalı bir çalışma başlatan belediyeler, yaşlı, engelli, çocuk ve kadınlara yönelik hizmetleriyle "sosyal belediyecilik" anlayışı da geliştiriyor.

DBP'li belediyeler döneminde hak ettikleri belediyecilik hizmetinden yoksun kalan vatandaşlar, yapılan görevlendirmeler sayesinde belediyecilik hizmetiyle tanışmanın sevincini sandıkta da gösterdi.

Yıllarca hizmet görmeyen yerleşim yerlerindeki belediyecilik faaliyetleri halkın tercihini "evet cephesi"ne yönlendirdi.

Bölgede siyasi konjonktürde etkisi bulunan siyasi partilerden HÜDA PAR'ın "evet cephesi"nde yer alması da halk oylamasında evet oylarının artmasını sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halk oylamasında "evet" çıkmasının ardından Tarabya'daki Huber Köşkü önünde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmasında AK Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Büyük Birlik Partisi'ne, özellikle de Güneydoğu'da HÜDAPAR'a gönül verenlere teşekkür etmişti. AA