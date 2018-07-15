Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanı'na bağlandı.
Ayrıntılar geliyor...
Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanı'na bağlandı
7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı
Eren Bülbül'ü şehit eden terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "15 Temmuz" yazısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "15 Temmuz" mesajı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan "15 Temmuz" videosu
YÖK üyeliğine ve 6 üniversite rektör ataması
15 Temmuz gazilerinden hastane ziyareti