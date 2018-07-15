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Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanı'na bağlandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanı'na bağlandı.

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Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanına bağlandı

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