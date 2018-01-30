Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kudüs çağrısı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Mescid-i Aksa ve Kudüs’ün önemine dikkat çekmek için İstanbul'da uluslararası bir toplantı düzenlendi.

25 ülkeden 100'den fazla temsilcinin katıldığı “Vahyin Kutsadığı Şehir: Kudüs” toplantısının 22 maddelik sonuç bildirgesini Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı.

"Kudüs ve çevresinde müslüman varlığını yok etmeye yönelik yahudi yerleşim birimlerinin inşasının bir an evvel durdurulması gerekmektedir. Kudüs'ün statüsünü değiştirme girişimleri şehrin müslüman kimliğini de yok etmeye sebep olmaktadır. "

Bildirgede, İslam dünyasına da çağrılar yapıldı.

“İslam dünyası Kudüs meselesinin sadece Filistinlilerin ya da Arapların değil bütün müslümanların ortak meselesi ve Kudüs'ün Filistin Devleti'nin ebedi başkenti olduğunu her vesile ile dile getirmelidir."

Kudüs'e gerçekleştirilen ziyaretlerin artırılması da bildiride yer aldı. Sorunların çözümü için Müslüman dünyasının birlik içinde hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

“İslam ümmetine düşen etnik ve mezhebe dayalı kısır çekişmelerden uzaklaşarak müslümanların meselelerini hissi söylemlerden arındırıp dış güçlerin müdahalelerine açık hale gelmeden birlik ve beraberlik ruhu içinde ele almaktır."

Bildirgenin okunmasının ardından katılımcılar arasından Kudüs'e götürülecek 20 kişi kurayla belirlendi.

Kaynak: TRT Haber

