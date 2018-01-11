Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a 'baskıya son ver' çağrısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan Parlamentosunun 9 Ocak'ta kabul ettiği 'Batı Trakya'daki Türk azınlığı için şer’i yetkilerin kullanımını ihtiyari hale getiren ve taraflar arasında bir ihtilaf olduğunda "Medeni Hukuk"un kullanılmasını mümkün kılan yasa' hatırlatıldı. Yunanistan makamlarının öncekilerde olduğu gibi bu yasa çalışmasına ilişkin de seçilmiş müftülere danışmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Batı Trakya Türk Azınlığının seçilmiş Müftülerine yönelik artan baskıların üzüntüyle takip edildiği belirtildi. Yunanistan'ın azınlıklarla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını ayrım gözetmeksizin uygulamasının beklendiği vurgulandı.

AİHM’in Yunanistan'ı beş kez suçlu bulduğu hatırlatılarak, "Yunanistan geçmişten ders çıkartmalı ve seçilmiş Müftülere yönelik baskıya son vermeli" denildi.

Kaynak: TRT Haber / AA