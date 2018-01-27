Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un telefon görüşmesi, Rusya'nın Soçi kentinde 29-30 Ocak'ta düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi öncesinde gerçekleşti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda Suriye'deki son durumu ele aldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un telefon görüşmesi, Rusya'nın Soçi kentinde 29-30 Ocak'ta düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi öncesinde gerçekleşti.
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