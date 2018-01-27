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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda Suriye'deki son durumu ele aldı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un telefon görüşmesi, Rusya'nın Soçi kentinde 29-30 Ocak'ta düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi öncesinde gerçekleşti.

Etiketler: trt haber, son dakika, sergey lavrov, Mevlüt Çavuşoğlu
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