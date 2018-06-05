Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Şimdi sıra Kandil'de, sıra Sincar'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Ereğli'de halka hitap etti. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Yeri geldimi Gabara, Cudiye, Sincar'a F-16'larla gireriz"

Yeri geldiği zaman biz Gabara, Cudiye, Sincar'a F-16'larla gireriz. CHP'nin adayı gidip bir tanesini cezaevinde ziyaret ediyor. Demekki Sayın Muharrem'in türbesi orası. Kim bu adam? Benim 53 kürt kardeşimi öldürenlerin faili değil mi? Onu ziyaret ediyor. Normaldir. Bunlar Ankara'da İstanbul'a kol kola gitmediler mi? Şimdi bunlar çıkmış oy istiyor. Afrin'de terör örgütlerine mücadele veren o kahraman komutanımıza kalkıpta edepsizce saldıran bu kişi ne dedi? "Apoletlerini sökeceğim". Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Bakalım milletim sana bunun fırsatını verecek mi?

"Şimdi sıra Kandil'de, sıra Sincar'da"

Sen apoletleri söküyorsun diyor. Bay Muharrem ben sökmedim apoletleri yargı söktü yargı. Biz bu millete ihanet edenleri tuttuk yargıya teslim ettik. 251 şehidimizin bedelini ödeyecekler, gazilerimizin bedelini ödeyecekler. Şu anda yapılan budur. Yargı devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bu millete ihanet edenleri tuttuk yargıya teslim ettik. 251 şehidimizin bedelini ödeyecekler.https://t.co/SRvPlq628Y pic.twitter.com/cxaiEAp4XY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Haziran 2018

Biz bir hukuk devleti olarak yargı böyle bir konuda (idam) parlementonun verdiği karar bu olursa ben bunu onarım derim. Biz değerler silsilesi içerisinde kanı yerde bırakmayız. Bak Afrin'de 4500 teröristi etkisiz hale getirdik. Şimdi sıra Kandil'de sıra Sincar'da. Ülkemizi kim tehdit ederse üzerine üzerine gideceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'de 4500 teröristi etkisiz hale getirdik. Sıra Kandil'de, sıra Sincar'da. Benim ülkemi taciz, tehdit eden kim olursa olsun onların üzerine gideriz, gideceğiz.https://t.co/SRvPlq628Y pic.twitter.com/TpPTvpbL0K — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Haziran 2018

"Üniversite sayımız 205'e ulaştı"

Kardeşlerim düşünebiliyormusunuz. Biz kitap bulamazdık kitap. Şimdi biz okullarda sıraların üzerine kitapları koyuyoruz. Üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. 81 vilayetin tamamında üniversitemiz var. Üniversite sayısı son açılanlarla 205'e ulaştı. Biz üniversiteleri vatandaşımızın ayağına getirdik. İstiyoruz ki tüm evlatlarımız rahatlıkla okuyabilsin. Derslik sayısını da arttırdık.

"Sandıkları demokratik bir şekilde kafalarına geçirmemiz lazım"

Cumhur ittifakı ile beraber sandıkları biz CHP'nin ve yanındakilerin demokratik bir şekilde kafasına geçirmemiz lazım.

"Ben yargının alanına girmem, yargının da benim alanıma girmesini istemem"

Mor beyin ByLock bunların hepsi yargı meselesi. Yargıda verilen karara bizim müdahale yetkimiz yok. Bütün bunlar bizim tasarrufumuz dışında, yargının elinde olan şeyler. Yargının alanına ben giremem, yargının da benim alanıma girmesini istemem.

"Alacaağzı kömür sahası ihalesi yarın yapılacak"

Bütün bu yolculuğumuzda burada bizim Ereğli Demir-Çelik'imiz var. Kandilli Alacaağzı kömür sahası ihalesi de yarın yapılacak. Bunlar yeni istihdam alanları demektir.

"CHP'liler patates deposu yapacaktı, biz o tüneli açtık"

Gemi inşaa sanayiinde yeni bir adımı atacağız. Bu yeni adımla iyi bir noktaya doğru bunu taşıyacağız. 79 senede bu ülkede 6 bin 100 kilometre yol yapıldı. Biz şimdi bunu şurada 16 yıllık iktidarımızda buna yaklaşık 20 bin kilometre yol ilave ettik. Bu iş bizim işimiz. Bu güzellikleri görmüyor musunuz? Düzce'ye giden yollar ne durumda? Şurada 16 seneye 20 bin kilometre yol ilave eden bir iktidarız. Bolu dağında CHP'ler o tüneli patates deposu yapacaklardı. Biz o tüneli açtık. İşte biz buyuz. Biz yaparız, onlar yıkar.

"Yahu siz hiçbir zaman yapmadınız ki"

Şimdi Bay Muharrem ne diyor? 'Ben yıkarım' diyor. Yahu siz hiçbir zaman yapmadınız ki. Meşhur bir Nuri Demirağ vardır. İlk defa Türkiye'de uçak yapan insan. Bunu İnönü hazmedemedi. Onun uçak fabrikasını gaz ocağı fabrikasına dönüştürdüler. İşte CHP bu. '4 köprüyü ben yaparım' diyor. Senin aklın bunları basmaz. Sen çırak bile olamadın, çırak.

Kaynak: TRT Haber