Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları söyledi:

"Afrin harekatı sürecinde milletimizin tüm fertlerinin seferber olması, Çanakkale ruhunun bu topraklarda ne kadar diri olduğunu bir kez daha gösterdi. Zeytin Dalı Harekatı'nda elde edilen başarı, ülkemizin gücünü ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığını herkese ispat etmiştir. Türkiye, yedi düvele Çanakkale’yi nasıl dar etmişse, bugün de terör örgütleri üzerinden uygulanmak istenen senaryoları bozacak kudrete sahiptir."

Kaynak: TRT Haber