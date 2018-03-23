Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB Zirvesi'ne katılacak

Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci, 18 Mart Göç Mutabakatı’ndan bu yana belli başlı konularda kaydedilen ilerlemeler ve bundan sonra atılması gereken somut adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak zirve, 26 Mart'ta Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenecek.

Toplantıya Türkiye’yi temsilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, zirvenin ayrıca Türkiye-AB ilişkilerinin değerlendirilmesi, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması için de önemli bir fırsat teşkil edeceği vurgulandı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile ikili bir görüşme gerçekleştirmesinin öngörüldüğü de bildirildi.

Kaynak: AA