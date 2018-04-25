Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in daveti üzerine 29 Nisan-1 Mayıs'ta Özbekistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Özbekistan'la ilişkilerin daha ileri bir aşamaya taşınması için atılabilecek adımlar ele alınacak ve bölgesel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taşkent programı kapsamında, Özbekistan Ali Meclisi'ne hitap edecek. Mevkidaşı Mirziyoyev ile Türk ve Özbek işadamlarının katılımıyla düzenlenecek iş forumuna katılacak.

Erdoğan, 1 Mayıs'ta Türk-İslam medeniyetinin kadim şehirlerinden alimler ve mütefekkirler diyarı Buhara'da da temas ve incelemeler yapacak.

Kaynak: AA