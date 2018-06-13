Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de 2500 muhtarı ağırladığı sahur programında konuşuyor.
Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil paylaşımı
ABD, Kore Yarımadası'ndaki askeri tatbikatlarını durduruyor
Makedonya'nın yeni ismi belli oldu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Fitne, öldürmekten daha büyük bir kötülüktür
Endonezya'da bayram tatili kazalarında 134 kişi öldü
Hamas'tan Filistin hükümetine yaptırım tepkisi
Tansu Çiller'den sosyal medya açıklaması