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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de 2500 muhtarı ağırladığı sahur programında konuşuyor.

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