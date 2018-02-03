  • 03 ŞUBAT 2018, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar SİHA'ya imzasını attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar SİHA'ya imzasını attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14. İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığını ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar SİHAya imzasını attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Spor Salonu'ndaki AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'nin ardından Üs Komutanlığına geçti.

Üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan pilot montu giyen Erdoğan, üssün harekat merkezinde yetkililerden bilgi aldı.

Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'ye ilişkin yetkililerden bilgi alan Erdoğan, bir SİHA'ya imzasını attı.

Ziyarette, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Fikri Işık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile BAYKAR Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine Milli İnsansız Hava Aracı Bayraktar'ın mimarı ve aynı zamanda damadı Selçuk Bayraktar eşlik etti.

Selçuk Bayraktar, ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Etiketler: Silahlı insansız hava aracı, SİHA, recep tayyip erdoğan
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