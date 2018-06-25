Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçim zaferinin ardından, bu gece AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşmasını yapacak.
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