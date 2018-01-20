Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Kütahya İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerablus-El-Bab hattında yapılan operasyonda terör koridoruna bir hançer sapladıklarını hatırlatarak, "Şimdi de batıdan başlayarak kademe kademe bu koridoru da yerle yeksan edeceğiz. Afrin operasyonu da sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç takip edecektir. Mademki Münbiç'te bize verilen sözler şu ana kadar yerine getirilmedi, öyleyse bunun gereğini yapmamıza kimsenin söyleyecek bir sözü olamaz. Ardından da kademe kademe Irak sınırına kadar ülkemizi kuşatmaya çalışan bu terör pisliğini temizleyeceğiz." dedi.

'Bu örgütün adı PKK’dır, bu örgütün adı PYD’dir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de terör örgütünün adını değiştirerek kurnazlık yaptıklarını sanıyorlar diyerek konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim gözümüzde adı ne olursa olsun teröristlerden müteşekkir her türlü organizasyonun adı terör örgütüdür. Yok Suriye Demokratik Güçleri'ymiş, yok sınır ordusuymuş, yok sınır muhafızlarıymış, yok iç güvenlik oluşumuymuş. Siz kimi kandırıyorsunuz? Bu örgütün adı PKK'dır, bu örgütün adı YPG'dir. Hani ABD'nin de Avrupa Birliği'nin de terör örgütleri listesinde olan PKK var ya, Suriye'de iş tuttukları örgüt işte onun ta kendisidir. Böyle olduğunu kendileri de çok iyi bildikleri halde bizi ve tüm dünyayı kandırmak için adeta kırk takla atıyorlar. Biri diyor ki "ordu kuracağız", öteki "bizim asla böyle bir amacımız yok" şeklinde söze başlıyor. Bir başkası da "sınır muhafızları oluşturacağız diye bir laf ediyor. Daha bunun mürekkebi kurumadan iç güvenlik oluşumu diye bir şey çıkıyor ortaya. Yahu bunların birbirlerinden haberi yok. "

"Hakikatleri ortadan kaldırabileceğinizi mi sanıyorsunuz?"

Erdoğan, "Terör örgütünün yuvalarına kendi bayrağınızı çekerek teröristlerin omuzlarına ne idiği belirsiz armalar takarak bu hakikatleri ortadan kaldırabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Okyanus ötesinden buraya bakıldığında eğer Türkiye'nin bunları kabul edip eli böğründe oturacağını sananlar varsa ne bu ülkeyi ne bu milleti hiç tanımamış demektir. Galiba onların aklına Türk deyince sadece kucaklarında besleyip büyüttükleri FETÖ'cüler ve bu ihanet şebekesinin karaktersiz, omurgasız, her türlü kullanışa el verişli elemanı geliyor. " dedi.

Asıl işgalci Suriyelileri katledenler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de kimler işgalcidir bunu size açıklayayım mı? Suriye halkını çoluk çocuk demeden katleden herkes işgalcidir. Bir milyona yakın Suriyeliyi katledenlerden daha büyük işgalci olur mu?Suriye'de işgalciler bu ülkenin tarihini kültürünü, medeniye birikimini yok etmek için yemin etmiş olan terör örgütleri ve onların destekçileridir. Bu örgütün adı dün DEAŞ'tı, bu gün PYD'dir, yarın belki başka bir isimle karşımıza çıkacaktır. İnşallah hepsinin sonu da aynı olacaktır." diye konuştu.

Kadroya geçen taşeronlar en az 450-500 lira zam alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan taşerona kadro konusunda kimsenin cesaret ettiğini AK Parti iktidarının yaptığını söyleyerek, "1 milyona yakın şu anda taşeron olayındaki elemanların hepsini kadrolarını vermek suretiyle iş sahibi yaptık. Bütün elemanlara bu noktada hepsinin kadroları verildi ve yeni kadrolarıyla en azı 450-500 lira şu anda artı zam almak suretiyle bin liraya kadar varan artı zamla yollarına devam ediyorlar." diye belirtti.

TRT Haber