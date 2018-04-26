CHP'de milletvekili aday adaylığı şartları belli oldu

CHP'den milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulunacaklardan istenen belgeler ile aranan şartlar, partinin internet sayfasından duyuruldu. 30 Nisan'da başlayacak olan başvurular 7 Mayıs'ta sona erecek.
Kadın, genç ve engelliler 5 bin lira ödeyecek
Buna göre, başvuru ücreti olarak kadın, genç ve engellilerden 5 bin, diğer aday adaylarından ise 10 bin lira alınacak. Bu ödenti dışında başvuru sırasında, 1000 lira dosya ücreti talep edilecek.
Parti genel merkezine 7 Mayıs'a kadar yapılacak başvurularda istenen belgeler şöyle:
- Adaylık başvuru belgesi,
- Ödenti makbuzu,
- İstifa zorunluluğu bulunanlar için istifa belgesi,
- 2 vesikalık fotoğraf,
- Engelli adaylar için sağlık raporu,
- Öğrenim durumunu gösterir diploma sureti,
- Askerlik durum belgesi,
- Nüfus cüzdanının onaylı örneği,
- Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi
Kaynak: AA