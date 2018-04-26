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Buradasınız : » » CHP'de milletvekili aday adaylığı şartları belli oldu

CHP'de milletvekili aday adaylığı şartları belli oldu

CHP'den 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvurular 30 Nisan'da başlıyor.

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CHPde milletvekili aday adaylığı şartları belli oldu

CHP'den milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulunacaklardan istenen belgeler ile aranan şartlar, partinin internet sayfasından duyuruldu. 30 Nisan'da başlayacak olan başvurular 7 Mayıs'ta sona erecek. 

Kadın, genç ve engelliler 5 bin lira ödeyecek 

Buna göre, başvuru ücreti olarak kadın, genç ve engellilerden 5 bin, diğer aday adaylarından ise 10 bin lira alınacak. Bu ödenti dışında başvuru sırasında, 1000 lira dosya ücreti talep edilecek.

Parti genel merkezine 7 Mayıs'a kadar yapılacak başvurularda istenen belgeler şöyle:

  • Adaylık başvuru belgesi,
  • Ödenti makbuzu,
  • İstifa zorunluluğu bulunanlar için istifa belgesi,
  • 2 vesikalık fotoğraf,
  • Engelli adaylar için sağlık raporu,
  • Öğrenim durumunu gösterir diploma sureti,
  • Askerlik durum belgesi,
  • Nüfus cüzdanının onaylı örneği,
  • Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi

Kaynak: AA 

Etiketler: şart, CHP, başvuru, aday adaylığı
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