CHP'de milletvekili aday adaylığı şartları belli oldu

CHP'den milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulunacaklardan istenen belgeler ile aranan şartlar, partinin internet sayfasından duyuruldu. 30 Nisan'da başlayacak olan başvurular 7 Mayıs'ta sona erecek.

Kadın, genç ve engelliler 5 bin lira ödeyecek

Buna göre, başvuru ücreti olarak kadın, genç ve engellilerden 5 bin, diğer aday adaylarından ise 10 bin lira alınacak. Bu ödenti dışında başvuru sırasında, 1000 lira dosya ücreti talep edilecek.

Parti genel merkezine 7 Mayıs'a kadar yapılacak başvurularda istenen belgeler şöyle:

Adaylık başvuru belgesi,

Ödenti makbuzu,

İstifa zorunluluğu bulunanlar için istifa belgesi,

2 vesikalık fotoğraf,

Engelli adaylar için sağlık raporu,

Öğrenim durumunu gösterir diploma sureti,

Askerlik durum belgesi,

Nüfus cüzdanının onaylı örneği,

Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi

Kaynak: AA