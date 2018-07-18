CHP'de kurultay baskısı artıyor

CHP kurultay delegelerinin geçen pazartesi günü olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza süreci devam ediyor.

İmza sürecinin başladığını basın toplantısı ile duyuran CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, delegelerden değişim için oy vermelerini ve umudu büyütmelerini istemişti.

İmzalarda gelinen noktayı Yaşar Tüzün, dün akşam itibarıyla 466 delegenin olağanüstü kurultay talebiyle noterden imza verdiğini açıkladı.

Tüzün, "Olağanüstü kurultay için 625 imza gerekiyor ancak biz bu sayıyı fazlasıyla aşacağımız için rakamlara takılmıyoruz" dedi.

"Grup Başkanvekillerinin seçim bölgesini örnek verdi

CHP Genel Merkezi tarafından imzaların 120 civarında olduğu açıklamasının da gerçeği yansıtmadığını belirten Tüzün, şöyle konuştu:

"Notere giden bir delege üç nüsha imzalıyor. Biri noterde kalıyor, ikisini de kendisi alıyor veyahut da birini muhatabına gönderiyor. Bazı arkadaşlar muhatabına göndermiş olabilirler yani CHP Genel Merkezi'ne. Dolayısıyla sayı orda o şekilde çıkıyordur. Şöyle bir örnek vereyim; partimizin üç grup başkanvekili var biliyorsunuz. Bir tanesi Manisa Milletvekilimiz Özgür Özel. Onun seçim bölgesinde 18 delege var, 18 imza atıldı. Diğeri Engin Özkoç, Sakarya Milletvekilimiz, onun seçim bölgesinde 14 delege var, 14 imza attı. Diğeri Engin Altay, İstanbul Milletvekili, 70'in üzerinde delege imza attı. Üçünü topladığımızda dahi sayı 105-110 oluyor. Diğerlerini saymaya gerek yok herhalde, onu da 120 oldu diyenler saysın."

Parti içi destek artıyor

Öte yandan parti içinde "değişim" isteyen Yaşar Tüzün, Gaye Usluer, Erdal Aksünger, Necati Yılmaz gibi isimlere her gün yenileri ekleniyor.

Dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim bölgesinden seçilen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, değişim talebinde bulunarak, "Ulusun geleceği için, ihtirassız yalnız vatan ve memleket selametini gaye edinerek: Değişim için 1." açıklamasını yaptı.

Eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da CHP yönetiminin imza sonuçlarını beklemeden kurultay kararı alması gerektiğini belirtti.

Yarkadaş, "Partimizin genel merkezi, 500'e yaklaşan imza sayısını bir sinyal olarak değerlendirmeli ve bunun bir 'güvenoyu ihtiyacı' anlamına geldiğini görmelidir. Yapılması gereken 635'i beklemeden kurultay çağrısında bulunmaktır. Delege kurultay iradesini değişimden yana koymuştur" açıklamasında bulundu.

Cihaner ve Böke de çağrı yaptı

CHP içinde ve özellikle son olağan kurultay öncesi çok konuşulan iki isim olan İlhan Cihaner ile Selin Sayek Böke de "Gelecek İçin Biz" başlığı ile olağanüstü kurultay çağrısı yaptı.

Söz konusu çağrıda, CHP'yi tekrar umut haline getirecek yeni bir yönetim iradesinin oluşmasına olanak sağlanması gerekliliği vurgulanarak, "Genel Merkezimizin bu olumsuzluklar karşısındaki kayıtsız duruşu, parti içinde de hoşnutsuzlukları artırmıştır. Faşizme karşı omuz omuza mücadele etmesi gerekenlerin karşı karşıya gelmesine, yoldaşlık hukukunun bozulmasına izin vermemiz mümkün değildir" ifadesi kullanıldı.

CHP'nin vakit geçirmeden olağanüstü kurultaya gitmesinin zorunlu hale geldiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olağanüstü kurultayla eş zamanlı olarak, gerekli kurumsal ve örgütsel değişimi gerçekleştirmemize imkan tanıyacak tüzük kurultayı ve partimizin siyasi hattını netleştirecek program kurultayı için de somut takvim açıklanmalıdır. Türkiye'nin önüne gerçekçi bir iktidar vizyonu koyabilecek birikimli, samimi kadrolar iş başına gelmelidir. Bu ilkeler ışığında, toplumun beklentisi haline gelen kapsamlı değişimi gerçekleştirmek üzere, Cumhuriyet Halk Partisi delegelerini olağanüstü kurultay için imza vermeye davet ediyoruz. Partinin ve ülkenin çıkışını evrensel sol değerlerde ve büyüyen toplumsal muhalefetle bütünleşmekte gören partimizin tüm bileşenlerini dayanışmaya çağırıyoruz. Gelecek İçin Biz olarak, bu tarihi sorumluluğu üstleneceğimizi ve üzerimize düşeni yapacağımızı kamuoyuna duyururuz."

Sürenin tamamlanmasına 12 gün kaldı

Bu arada, değişim isteyenlerin sayısının çoğalması, "Genel Merkez yönetimi üzerinde olağanüstü kurultay toplama baskısını giderek artırdığı" yorumlarına neden oluyor.

CHP Tüzüğü'ne göre imza süreci başladıktan sonra 15 gün içinde toplam delege sayısının salt çoğunluğu yani 625 kurultay delegesinin imzasının parti genel merkezine bir hafta içinde verilmesi gerekiyor. Buna göre imzaların toplanması için 12 günlük süre daha bulunuyor.

Parti genel merkezi imzaların ulaşmasının ardından 45 gün içinde olağanüstü kurultayı toplamak zorunda.

CHP'de olağanüstü kurultay için süreç devam ederken parti içi muhalefetin genel başkan adayı Muharrem İnce ise gençlere seslenerek, uzun soluklu bir maraton için hazırlık yapmalarını istemişti.

Kaynak: AA