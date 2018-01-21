Başbakan Yıldırım medya temsilcilerini bilgilendirdi

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da medya temsilcileri ile bir araya geldi.

Yıldırım, Başbakanlık Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen toplantıda Suriye'nin Afrin bölgesinde KCK/YPG-PYD ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında bilgi verdi.

"Kara harekatı başladı, Türk askeri 11.05'te Afrin'e geçti"

Başbakan Yıldırım, bölgede 8-10 bin arası terörist olduğunu harekatın hedefinin teröristlerin araç-gereç ve sığınakları olduğunu söyledi.

"Kara harekatı başladı, Türk askeri 11.05'te Afrin'e geçti. Operasyonu kendi imkan ve kabiliyetimizle yapıyoruz. Zeytin Dalı Harekatı 4 safhada gerçekleştirilecek. 30 kilometrelik güvenli alan oluşturulacak. Şu ana kadar yaralımız yok."

"Operasyon DEAŞ'a da yapılıyor"

Yıldırım, harekatta yüzde 70-75 oranında milli ve yerli mühimmat kullanıldığını söyledi.

Harekat başlamadan önce Afrin bölgesinden 700 taciz olduğunu ifade eden Yıldırım, "ÖSO da bizim birliklerimizle Afrin'e girdi, hedefimiz araç-gereç ve sığınaklar. DEAŞ'a Rakka'da yol verildi, Afrin'e kaçtılar. Operasyon DEAŞ'a da yapılıyor. Operasyona halkımızın yüzde 100 desteği var." dedi.

"İran'ın endişelerini gideriyoruz"

Başbakan Yıldırım Suriye rejimi ile Rusya üzerinden görüştüklerini belirterek, "İran'ın endişelerini gideriyoruz, Rusya'nın itirazı yok." açıklamasını yaptı.

Göç dalgası ihtimalini gözardı etmediklerini vurgulayan Yıldırım sınır dışında kamp alanları oluşturulduğunu söyledi.

"Münbiç'te ABD'nin sözünü tutmasını bekliyoruz"

Yıldırım, Münbiç'le ilgili soruya, "ABD'nin bu konuda sözünü tutmasını bekliyoruz, şu an yoğunluğumuz Afrin'de" yanıtını verdi.

"Her türlü lojistik destek hedefimiz"

Başbakan, ABD'nin lojistik destek vermesi durumunda, "Her türlü lojistik destek bizim hedefimiz" dedi.

Harekatın adı

Operasyonun adının neden Zeytin Dalı olduğunun sorulması üzerine Yıldırım, "Teröristlere dalını gösteriyoruz zeytinlerse oradaki sivilleri yönelik bir girişim onu sembolize ediyor" diye konuştu.

Toplantıya Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay da katıldı.

Kaynak: AA/ TRT Haber