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Başbakan Yıldırım Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu heyetini kabul etti

Başbakan Yıldırım'ın, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu heyetini kabul etti.

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Başbakan Yıldırım Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu heyetini kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım'ın, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu heyetini kabulünde, soydaşların, Avrupa standartlarında hak ve özgürlüklerden yararlanmasının öneminin bir kez daha vurgulandığı bildirildi.

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden, Yıldırım'ın Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif başkanlığındaki heyeti kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yunanistan'ın bir parçası olan ve bu ülkeyle Türkiye arasında bir dostluk köprüsü olarak görülen soydaşların, Avrupa standartlarında hak ve özgürlüklerden yararlanmasının öneminin bir kez daha vurgulandığı belirtildi. AA

Etiketler: Başbakan Yıldırım, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu heyeti
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