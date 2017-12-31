Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Bunlar şehidi mezarda bile rahatsız ederler

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, özel bir televizyon kanalının programında Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ilgili çıkan tartışmaları değerlendirdi.

Akdağ, yayımlanan 696 Sayılı KHK’nın 121. Maddesinin lafzına bakıldığında, Türkçeyi iyi bilen kişiler tarafından bu maddenin çok iyi anlaşıldığını söyledi.

15 ve 16 Temmuz'da milletin darbeye karşı ayağa kalktığını, milletin ayağa kalkarak bu meseleye sahip çıktığını ve bu sırada milletin çatıştığı kimselerin bulunduğunu belirten Akdağ, "Bu sırada gazi olanlar var. O çatışmalarda bulunan insanlar var. Bunları korumak muhafaza etmek lazım. Yarın, öbür gün biri gelip 'Siz ne yaptınız, devlet malına zarar verdiniz, tanka şöyle yaptınız, elinde silah olan size silah doldurup ateş eden kişiye şöyle muamele ettiniz, derdest ettiniz' derse ne olacak? Onları korumayacak mıyız?" ifadelerine kullandı.

Gazilere, şehit yakınlarına yönelik böyle bir tehdidin olup olmadığının sorulduğu Akdağ, "Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın çirkin ve ahlaki yaklaşımdan uzak açıklamalarını görünce yaptığımız işin kıymeti ortaya çıkıyor ve iyi ki böyle bir şey yapmışız diyoruz." diye konuştu.

"Şehidi mezarda bile rahatsız ederler

Akdağ, CHP'nin muhalefet anlayışının çok yanlış olduğunu ve bu tarzın CHP'ye bir şey kazandırmadığını belirterek, "Şimdi bu milletvekili kılıklı bu adamın söylediklerine nasıl tahammül edeceğiz. Bunlar yarın Allah korusun şehidi mezarda bile rahatsız ederler. İfadeler apaçık ortada. Dolayısıyla yapılan iş doğru iştir. Benim içim çok rahat." ifadelerini kullandı.

"Sizi konuşturan başka şeyler var"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yeni KHK'daki tek tip kıyafet düzenlemesiyle ilgili açıklamasında, 12 Eylül'le bu süreci aynı gören yaklaşımını da değerlendiren Akdağ, “Biz milletimizin yoğun talebi ve biraz da güvenlik sebebiyle böyle bir karar aldık. Siyaseten bunu tartışabilirsiniz ama bundan dolayı siz bugünkü seçilmiş iktidarı darbeci, ihtilalci bir generalin tutumuna benzetirseniz o zaman ben size, 'Sizin kafanızın arkasında başka şeyler var, sizi konuşturan başka şeyler var. Sizi oraya genel başkan olarak kim getirdiyse sizi o konuşturuyor' derim." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA