Başbakan Yardımcısı Işık: Kodlama seferberliği başlatmalıyız

Teknoloji firmaları ile bilişimin dahi isimlerini bir araya getiren Kocaeli Bilişim Fuarı kapılarını açtı.

Fuarın açılışına katılan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, kodlama eğitimi konusunda seferberlik çağrısı yaptı.

Işık, "Önümüzdeki süreçte İngilizce biliyor musun sorusunun yerine kodlama biliyor musun sorusu gelecek. Kodlamayı yazamayan bu çağda çağ dışı kalacak. Yani kodlama bilmeyen adeta cahil statüsüne düşecek. Kodlama seferberliği başlatmalıyız." dedi.

Sanal gerçeklik temasıyla gerçekleştirilen Kocaeli Bilişim Fuarı'nda bilişimdeki son gelişmeleri, uçuş teknolojilerini, akıllı şehir sistemlerini, yenilikçi ürünleri ve robotik uygulamaları bir arada görmek mümkün.

26 Kasım'a kadar devam edecek bilişim fuarında pek çok projeye de ödül verilecek.

Kaynak: TRT Haber