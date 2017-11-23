  • 23 KASIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.92
    EURO 4.648
  • BIST 105026.11
    ALTIN 162.771
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Işık: Kodlama seferberliği başlatmalıyız

Başbakan Yardımcısı Işık: Kodlama seferberliği başlatmalıyız

Kocaeli'nde Bilişim Fuarı'nın açılışına katılan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, kodlama eğitimi konusunda seferberlik çağrısı yaptı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

Teknoloji firmaları ile bilişimin dahi isimlerini bir araya getiren Kocaeli Bilişim Fuarı kapılarını açtı. 

Fuarın açılışına katılan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, kodlama eğitimi konusunda seferberlik çağrısı yaptı.

Işık, "Önümüzdeki süreçte İngilizce biliyor musun sorusunun yerine kodlama biliyor musun sorusu gelecek. Kodlamayı yazamayan bu çağda çağ dışı kalacak. Yani kodlama bilmeyen adeta cahil statüsüne düşecek. Kodlama seferberliği başlatmalıyız." dedi.

Sanal gerçeklik temasıyla gerçekleştirilen Kocaeli Bilişim Fuarı'nda bilişimdeki son gelişmeleri, uçuş teknolojilerini, akıllı şehir sistemlerini, yenilikçi ürünleri ve robotik uygulamaları bir arada görmek mümkün.

26 Kasım'a kadar devam edecek bilişim fuarında pek çok projeye de ödül verilecek. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: fikri ışık, kodlama, Kocaeli, bilişim fuarı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER