Bakan Soylu: Eren Bülbül'ü ve bir astsubayımızı şehit eden gruptaki 2 terörist öldürüldü

Çeşitli programlar dolayısıyla Trabzon'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ortahisar ilçesindeki İpekyolu fuar alanında düzenlenen iftar programına katıldı. Soylu, iftarın ardından yaptığı konuşmada, Giresun'daki terör operasyonuna değindi.

Sözde bölge sorumlusu terörist de ele geçirildi

Soylu, "Bu terör örgütü her yerde başımıza musallat oluyor." ifadesini kullandı.

"Biliyorsunuz geçen yıl da bir evladımızı, Eren Bülbül evladımızı, bir astsubayımızı burada şehit etmişti. İşte o gruptan 2 kişi bugün Giresun Güce'de kahraman askerlerimizin, jandarmamızın, komutanlarımızın ortaya koymuş olduğu operasyon sonucu öldürüldüler. Bu millete gözyaşları akıttıranı, bu milleti sıkıntıya uğratanı, kimsenin yanında kalmayacağını bu millet ahdetmiştir, yemin etmiştir."

Öte yandan Soylu, iftar öncesi gazetecilerin sorusu üzerine yaklaşık 4 gün önce bir görüntü aldıklarını belirterek, "Bir çatışma çıktı, bu çatışmanın üzerinden arkadaşlarımız alan daraltarak bir çalışma yaptı ve teröristleri ele geçirdiler. Ele geçirilen teröristlerden bir tanesi bu bölgenin sorumlusu. Daha ayrıntılı açıklamayı arkadaşlarımız biraz sonra yapacaklar." diye konuştu.

Maçka'da şehit düşmüştü

Trabzon Maçka'da 16 yaşındaki Eren Bülbül, teröristlerin yerini güvenlik güçlerine gösterirken alçakça katledilmişti. Aynı saldırıda 41 yaşındaki Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik de şehit olmuştu.

Binlerce kişi "İyi ki varsın Eren" mesajını paylaşmıştı

Eren'in saldırıdan yaklaşık iki ay önceki "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın :(" sosyal medya paylaşımını okuyanlar, duygu dolu mesajlarla Eren'i anmıştı. Sosyal medyada binlerce kişi "İyi ki varsın Eren" mesajını paylaşmıştı.

Şehit Bülbül'ün ağabeyi Arif Bülbül, "Eren televizyonda çatışma haberlerini izlediğinde, şehit olduğunda çok üzülür ve kızardı, 'Ben de askere gideceğim ve şehit olacağım.' derdi. Gerçekten de oldu." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA, TRT Haber