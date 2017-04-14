Bakan Işık ve Mattis'in ana gündem maddesi Suriye

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile Pentagon'da yaptığı görüşmede başta Rakka operasyonu olmak üzere Suriye'deki gelişmeleri ve Türkiye'nin bu ülkeyle ilgili hassasiyetlerini ele aldıklarını bildirdi.

Bakan Işık, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Mattis ile çok önemli ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Işık, "Bölgedeki gelişmeleri ele aldık ama ağırlıklı olarak Suriye konusunu değerlendirdik. Suriye'de kimyasal silah kullanılmasına ABD'nin verdiği cevabı önemsediğimizi, bunun caydırıcılık anlamında çok önemli olduğunu ve bundan sonra da Esed'in sadece kimyasal silah değil kimyasal olmayan silah kullandığında da özellikle böyle bir cevabı alabilmesinin kararlılığının gösterilmesine vurgu yaptık." dedi.

ABD'li mevkidaşı ile terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden tamamen temizlenmesi konusunda şu ana kadar yapılan çalışmaları değerlendirdiklerini aktaran Işık, Fırat Kalkanı Harekatı'nda gelinen son durumu ve Münbiç'teki gelişmeleri de görüştüklerini söyledi.

Işık, şöyle devam etti:

"Rakka operasyonu ile ilgili hazırlıkları birlikte değerlendirdik. Daha sonra İdlib'deki muhtemel gelişmeleri birlikte değerlendirme imkanımız oldu. Konular yoğun konular ve değerlendirmeler de çok kapsamlı olunca süre 45 dakika olarak belirlenmesine rağmen 1,5 saat sürdü. Birlikte çalışmalarımızı sürdürme kararı aldık. Bölgeyle ilgili daha yakın istişare ve temas içinde olma kararı aldık."

"Yeni yönetim PKK konusunda daha net"

ABD yönetiminde terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG ile ilgili tutum değişikliği söz konusu olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine Işık, "Özellikle PKK'ya yönelik ABD'nin yeni yönetiminin daha net bir tutum aldığını söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Işık, diğer taraftan ABD'nin PYD/YPG ile ortak hareket etmesi noktasında özellikle Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetleri ve olmazsa olmazlarını M

Bakan Işık, ABD Savunma Bakanı Mattis'le görüşmesini anlattı

- Milli Savunma Bakanı Işık: - "Bölgedeki gelişmeleri ele aldık ama ağırlıklı olarak Suriye konusunu değerlendirdik. Suriye'de kimyasal silah kullanılmasına ABD'nin verdiği cevabı önemsediğimizi, bunun caydırıcılık anlamında çok önemli olduğunu ve bundan sonra da Esed'in sadece kimyasal silah değil kimyasal olmayan silah kullandığında da özellikle böyle bir cevabı alabilmesinin kararlılığının gösterilmesine vurgu yaptık" - "Rakka operasyonu ile ilgili hazırlıkları birlikte değerlendirdik. Daha sonra İdlib'deki muhtemel gelişmeleri birlikte değerlendirme imkanımız oldu. Konular yoğun konular ve değerlendirmeler de çok kapsamlı olunca süre 45 dakika olarak belirlenmesine rağmen 1,5 saat sürdü. Birlikte çalışmalarımızı sürdürme kararı aldık" - "Özellikle PKK'ya yönelik ABD'nin yeni yönetiminin daha net bir tutum aldığını söyleyebiliriz"