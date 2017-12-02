Bakan Çavuşoğlu: FETÖ'nün ABD kurumlarına nasıl sızdığını biliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Gazipaşa Kültür Merkezi Temel Atma Töreni’ne katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, "FETÖ, Türkiye'deki Amerikan misyonlarına da sızmış, Amerikan yargısına da kongresine de her yere, tüm kurumlarına sızmıştır. O yolla, bu yolla, legal ya da illegal. Amerikalıların yüzüne söylüyoruz. Arkalarından konuşmuyoruz." ifadelerini kullandı.

"FETÖ'nün Amerikan kurumlarına nasıl sızdığını biliyoruz. " diyen Çavuşoğlu, nerede olurlarsa olsunlar, FETÖ'cü hainlere dünyayı dar edeceklerini ve hesap sormaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: TRT Haber/AA