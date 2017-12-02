  • 02 ARALIK 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 15º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.914
    EURO 4.656
  • BIST 103558.98
    ALTIN 161.116
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bakan Çavuşoğlu: FETÖ'nün ABD kurumlarına nasıl sızdığını biliyoruz

Bakan Çavuşoğlu: FETÖ'nün ABD kurumlarına nasıl sızdığını biliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ'nün ABD'de yargıdan kongreye kadar bütün kurumlara sızdığını söyledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Gazipaşa Kültür Merkezi Temel Atma Töreni’ne katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, "FETÖ, Türkiye'deki Amerikan misyonlarına da sızmış, Amerikan yargısına da kongresine de her yere, tüm kurumlarına sızmıştır. O yolla, bu yolla, legal ya da illegal. Amerikalıların yüzüne söylüyoruz. Arkalarından konuşmuyoruz." ifadelerini kullandı.

"FETÖ'nün Amerikan kurumlarına nasıl sızdığını biliyoruz. " diyen Çavuşoğlu, nerede olurlarsa olsunlar, FETÖ'cü hainlere dünyayı dar edeceklerini ve hesap sormaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: TRT Haber/AA

Etiketler: fetö, çavuşoğlu, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER