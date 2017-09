'Artık testten vazgeçtik, 4 yılın ortalaması alınacak'

Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi akademik yılı açılışında yaptığı konuşmada, "Bugün Türkiye, etrafı ateş çemberi olan bir ülke olmasına rağmen istikrarla, kararlılıkla 2023, Cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla ilerlemektedir." dedi.

Başbakan Yıldırım, "Şimdi Kuzey Irak'ta bir referandum oldu. 'Efendim şimdi Kürtlerin daha iyi şartlarda yaşamasına niye karşı çıkıyorsunuz?' Kim vadediyor, oradaki Kürtlerin daha iyi şartlarda yaşayacağını kim söylüyor? O referandumu bütün dünyaya inatla, Türkiye'nin ikazlarına inatla, Irak merkezi hükümetinin açıkça karşı çıkmasına, İran'ın, komşu ülkelerinin karşı çıkmasına rağmen inatla yapmak isteyen, yapan bu yöneticilerin orada yaşayan Kürtleri, Arapları, Türkmenleri, Asurileri, Ezidileri, Keldanileri düşündüğünü mü zannediyorsunuz? Kendi ikbal hırsları için, kendi iktidarlarının devamı için milyonlarca insanı maceraya sürüklemede tereddüt etmediler. Asıl sorunlar bundan sonra başlıyor." diye konuştu.

"Yabancı öğrenci sayısı istediğimiz düzeyde değil"

Yabancı öğrenci sayısının 108.000 olduğu dile getiren Yıldırım, bu rakamın istenilen düzeyde olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Halbuki normal şartlarda bizim minimum 350 bin öğrencimiz olması lazım. Bundan sonraki çalışmalarda bu konuya biraz daha eğilmenizi istiyorum. Bu hem maddi katkıdır, onun da ötesinde burada okuyan her öğrenci bu ülkenin vatandaşı gibi gittiği yerde ülkemizin gönüllü elçisidir. Bu çok önemi bir şey. Bu tecrübeyi yaşamış biri olarak söylüyorum. İki sene İsveç'te kaldım, İsveç hakkında kafamda yer etmiş şeyler var. Bu milyarlar harcayarak yapamayacağımız bir iştir. FETÖ bunu yaptı ama ihanet etti. Onlar bu duygularımızı kötüye kullandılar, bayrağımızı istismar ettiler, Atatürk'ü istismar ettiler, değerlerimizi, dinimizi, kutsalımızı istismar ettiler. Şimdi omuz omuza rükuda duran iki insan birbiri hakkında şüphe duyuyor? Yaptıkları en büyük kötülüktür."

Başbakan Yıldırım, "Avrupa Birliği'nden şunu bekliyoruz; gelecek vizyonunuzu belirleyin artık. Nereye gitmek istiyorsunuz, kiminle gitmek istiyorsunuz. Türkiye mecbur değil size. En fazla sizin kazancınız. Türkiye'yi bu sisteme dahil etmenin Avrupa'ya Türkiye'den daha fazla faydası var." dedi.

"Terör örgütü belini doğrultamaz hale gelmiştir"

"Şunu büyük bir rahatlıkla söylerim ki son iki yıldır yaptığımız mücadele sonucu terör örgütü belini doğrultamaz hale gelmiştir." diyen Yıldırım, "Çok değil iki yıl önce bir yılda dağa götürdükleri genç sayısı 3 binin üzerindeydi. Şu anda bu sayı onun altında. Götüremiyorlar. Çünkü gençler gördüler, çıkmaz yolu da gördüler, geleceği de gördüler. Gelecek Türkiye'de, gelecek Türkiye Cumhuriyeti'nin 80 milyonuyla bir ve beraber olmasıdır. Bunu gördü." şeklinde devam etti.

Aynı anda 3 terör örgütüyle mücadele eden tek ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Yıldırım. "15 Temmuz alçak darbe girişiminin arkasında olan FETÖ terör örgütü... FETÖ terör örgütü, 15 Temmuz'dan sonra artık tam anlamıyla açığa çıkmış, gerçek niyetleri ortaya çıkmış ve 250 şehidimiz olan, 2 bin 194 gazimiz olan adeta bir savaş sonucu bağımsızlığımızı, demokrasimizi kazandığımız bir sürecin arkasından hukuk içerisinde bu alçak örgütle mücadele tüm hızıyla devam etmektedir. Her ne kadar mahkemelerde tiyatro oynasalar da yargıyı yanıltmaya gayret etseler de terörist başının gönderdiği rüya tabirlerine göre rollerini oynasalar da hiçbir faydası yok. Hukukun içerisinde hak ettikleri en ağır cezayı mutlaka alacaklardır. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, gazilerimizin ahı yerini bulacak ve bunlar gerekli şekilde cezalandırılacak." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Bir bakıyorsunuz hiçbir birikimi olmayan, diploması olmayan bir adamın etrafında üniversite okumuş adamlar, profesör olmuş adamlar fırıl fırıl dönüyor. Yarım bıraktığı ekmeği kapıp yemek için birbiriyle kavga ediyorlar Tabağında bıraktığı yemek için birbirlerine giriyorlar. Akla ziyan bir iştir. Böyle bir şey olur mu? Allah akıl fikir vermiş. Allah bize engin bir muhakeme kabiliyeti vermiş. Tabii inancımız var. İnanacağız ama inancımızın istismar edilmesine, kullanılmasına, belirli kötü niyetli örgütlere değerlerimizi satmayacağız. Kafalarımızı kiraya vermeyeceğiz. Bizim sahip olduğumuz değerler bize yeter." dedi.

"Üniversitelerde de sınavlar basitleştirilecek"

Başbakan Yıldırım, üniversiteye giriş sınavına ilişkin de "Üniversitelerde de sınavlar basitleştirilecek. Buna benzer bir şey. Bir sınav olacak tek bir sınav bir müddet daha ama bu da esasında ortaokuldan, liseden gelen başarıyla birleştirilerek bu sınav gerçekleştirilecek. Bu sınav tek başına belirleyici bir sınav olmayacak." açıklamasında bulundu.

Başbakan Yıldırım, “Artık testten vazgeçtik, 4 yılın ortalaması alınacak, klasik sınav yapılacak.” dedi.

Başbakan Yıldırım: Artık testten vazgeçtik, 4 yılın ortalaması alınacak, klasik sınav yapılacak. Sınav kalkıyor her yılın yıl sonu başarı ortalaması alınıyor 5,6,7,8 bu bir veri, ayrıca derslerdeki öğrenicinin ilgisi kabiliyeti ne tarafa gidiyor buralar izleniyor tespit ediliyor buna belirli bir oranda da katkı yapan yine 8. sınıfta sınav yapılıyor. O sınav nasıl oluyor? O sınavın soruları soru bankasından geliyor. Her okul, her sınıf kendine göre yapmıyor niye şişirme olmasın. O sınavlar soru havuzundan bankasından çekiliyor her okul her sınıf yapıyor. Okuma sistemini de onlar yapmıyor dışarda okunuyor elektronik sistemle okunuyor olay bu. Elde edilen sonuç dört yılın sonucuyla birleştiriliyor bir mezuniyet puanı elde ediliyor o mezuniyet puanına göre öğrenci istediği yere yerleşiyor. Sorular test değil bayağı sınıfta yapılan klasik sorular açık uçlu sorular.