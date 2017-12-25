AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Sivillere ceza muafiyeti darbeye direnenleri kapsıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, son Kanun Hükmünde Kararname'de yer alan, darbe teşebbüsü ve terör eylemlerine karşı mücadele eden sivillere yönelik düzenlemeyi değerlendirdi.

Eleştirilere cevap veren Ünal, "Bu düzenleme sadece 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz'u kapsamaktadır." dedi.

Mahir Ünal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

696 sayılı KHK'de yer alan 121. madde ile ilgili tartışmalara ilişkin Ünal, şunları söyledi:

"Bu düzenleme, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe teşebbüsü yani sadece o gece ve o gecenin devamı niteliğindeki 16 Temmuz sabahı ile ilgili. Darbe teşebbüsü ve terör eylemleriyle bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması ibaresi, 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz gününü ifade etmektedir. Burada yer alan terör eylemleri ibaresi de darbe teşebbüsünün terör eylemi olması hesabıyla yazılan bir unsurdur. Bu ifade, daha sonra gerçekleşen terör eylemlerini hiçbir şekilde kapsamamaktadır."

AK Parti Sözcüsü Ünal, "O gece ve o gecenin sabahında darbe girişimine karşı göğsünü siper etmiş, darbeyi engellemek için ülkesini çıplak elleriyle tutmuş o kahraman insanların ülkelerini canları pahasına korumalarından dolayı onlara dönük herhangi bir hukuki sorumluluk doğmasın diye bu düzenleme yapılmıştır. Dolayısıyla buradan yola çıkarak bu düzenlemenin bugüne şamilmiş gibi, bugünkü diğer terör eylemleriyle ilgiliymiş gibi gösterilmek istenmesi tamamen dezenformasyondan ibarettir." diye konuştu.

Ünal, "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. 16 yıldan beri iktidarda olan AK Parti'nin 16 yıldan beri bu ülke için yaptığı ortadadır, aldığımız kararların ne için alındığı ortadadır. Bizim bu ülkenin istikrarı, dönüşmesi, büyümesi için 16 yıldan beri yaptığımız ortadadır. Dolayısıyla bu yalanları, bu tezviratı, kara propagandayı yapanların da ne yaptıkları ortadadır." dedi.

Erken seçim tartışmaları

Ünal, erken seçim tartışmalarına ilişkin "Biz seçimi tarihinde yapacağız" dedi.

2018 Yılı Bütçe Görüşmeleri

AK Parti hükümetinin 16'ncı bütçesinin TBMM Genel Kurulu tarafından onaylandığını hatırlatan Ünal, bütçenin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti'nin, çok partili düzene geçildikten sonra en çok bütçe sunan ve bütçesi onaylanan iktidar partisi olduğunu kaydeden Ünal, AK Parti bütçelerini "gerçekleştirilebilir, sürdürülebilir, iyi planlanmış, mali disiplini ve ufku olan, refahı tabana yaymayı hedefleyen bütçeler" olarak niteledi.

Ünal, "İçinde bulunduğumuz, adeta istikrarsızlık çemberinin etrafımızı çerçevelediği bir coğrafyada AK Parti'nin bütçeleriyle Türkiye'yi hem ekonomik anlamda hem yatırımlar, sosyal yardımlar, eğitim, sağlık her alanda Türkiye'yi güçlü bir şekilde taşıması açısından da bu bütçeler son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığının 2002'de 11 milyar lira olan bütçesinin 122 milyar liranın üzerine çıktığına dikkati çeken Ünal, sadece öğrencilere verilen bursların 11 milyar lirayı bulduğunu söyledi.

Ünal, bu örneğin bile 2002'den bugüne AK Parti'nin Türkiye'yi nereden nereye getirdiğinin önemli bir işareti olduğunu kaydetti.

Uyum yasaları

Uyum yasaları konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uyum yasalarına ilişkin beş komisyon oluşturduk. Yürütmenin yapılandırılmasına dönük çalışmaları yürüten bir komisyon oluşturduk. Yeni hükümet sisteminde personel sisteminin nasıl olacağına dair bir komisyon oluşturduk. Yerel yönetimler, belediyeler, özel idare, bunların seçim mevzuatına ilişkin bir komisyon oluşturduk. Mart ayına kadar özellikle yerel yönetimlere ilişkin çalışmaların tamamlanması gerekiyor. Seçim mevzuatının geneline ilişkin bir komisyon oluşturuldu. Yeni hükümet sisteminde Meclis İçtüzüğü'nün nasıl olacağına dair bir komisyon oluşturuldu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika seyahatinde olduğunu anımsatan Ünal, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sudan'da karşılanması, Sudan Parlamentosunda Cumhurbaşkanımıza gösterilen teveccüh aslında uzunca bir süreden beri Sayın Cumhurbaşkanımızın mazlumların, insanlığın üzerinde yükseldiği değerlerin savunucusu olarak hatta insanlığı ve insani liderliği savunan bir lider olarak artık bugün küresel ölçekte liderliğinin tescillendiğinin bir göstergesi." ifadesini kullandı.

Ünal, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul'daki olağanüstü zirvesinde alınan Kudüs kararında ve devamında BM Genel Kurulunda 128 ülkenin oyuyla ABD'nin ve İsrail'in aldığı kararın geçersiz sayılmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin öneminin bütün coğrafya tarafından çok iyi görüldüğünü kaydetti.

İsrail'de gözaltına alınan Türk vatandaşları

İsrail'de gözaltına alınan Türk vatandaşlarının son durumuna ilişkin bir başka soru üzerine ise Ünal, Türkiye-Belçika çifte vatandaşları olan Mehmet Gargılı ve Abdullah Kızılırmak ile Adem Koç'un 22 Aralık'ta gözaltına alındıklarını ve 23 Aralık'ta çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldıklarını anımsattı.

Ünal, "Tel Aviv Büyükelçiliğimizden aldığımız son bilgiye göre Mehmet Gargılı dahil olmak üzere grupta yer alan tüm vatandaşlarımızın bugün yerel saatle 15.20'de kalkacak uçakla ülkemize dönmelerini teminen hazırlık yapıldığı kaydedilmekte. Söz konusu uçağın saat 18.30 civarında İstanbul'a intikali öngörülmekte." dedi.

Kaynak: TRT Haber/ AA