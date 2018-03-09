Afrin'de iki köy daha YPG/PKK'dan temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin merkeze doğru ilerleyişi sürüyor.

Mehmetçik, Afrin ilçe merkezi sınırında. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin merkeze girişleri an meselesi.

İki köy daha YPG/PKK'dan kurtarıldı

Afrin'e açılan kapı olarak adlandırılan Cinderes terörden arındırıldı, ilçe merkezi sınırına ulaşıldı.

TSK ve ÖSO, Afrin'in doğusunda, ilçe merkezine bağlı Anab ve Meryemeyn köylerini teröristlerden kurtardı.

Afrin'e su sağlayan baraj kontrol altına alındı

TSK ve ÖSO, Afrin'in Büyük Halobu köyünü terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtararak, ilçeye su sağlayan barajı da kontrolüne aldı.

Gün içinde ilçe merkezine bağlı Şavarighat El Caviz, Melkiye ve Kurt Farmez ile Şeran beldesine bağlı Büyük Halobu köyleri ve 17 Nisan Barajı da ele geçirilmişti.

Baraj göletinin batı kısımları ise halen teröristlerin işgalinde bulunuyor.

17 Nisan Barajı, Afrin'in kuzeyinde Şeran belde merkezinde bulunuyor. İlçe genelinde elektrik ve temiz su ihtiyacını karşılayan tek kaynak niteliğinde.

1977 yılında inşa edilen baraj, Şeran ve Afrin'in elektrik ihtiyacının yaklaşık üçte birini sağlıyor.

164 nokta teröristlerden kurtarıldı

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 128'i köy, 31'i kritik nokta olmak üzere toplam 164 bölgeyi kontrol altına aldı.

YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor.

Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren örgüt, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.

3171 terörist etkisiz hale getirildi

Harekatta, son olarak 82 PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Toplamda etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 3171'e yükseldi. 815 kilometre kare alan kontrol altına alındı.

Kaynak: TRT Haber