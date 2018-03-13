Afrin'de 2 köy daha teröristlerden arındırıldı

TSK'nın Afrin’i terör örgütlerinden arındırmak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ediyor. Mehmetçik, 6 yıldır teröristlerin işgali altında olan Afrin'in merkezine doğru ilerliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, bugün erken saatlerde düzenlenen operasyonlarda Afrin'in Mağaracık ve Dermeşkanlı köylerini teröristlerden temizledi.

Harekatta kurtarılan alanın büyüklüğü bin 100 kilometrekareyi aştı ve şu ana kadar 3393 terörist etkisiz hale getirildi.

Mağaracık ve Dermeşkanlı'yla 177'si köy, 37'si kritik nokta olmak üzere toplam 214 bölge kontrol altına alınmış oldu.

Dün gerçekleştirilen operasyonlarda da 12 köy terör örgütünden kurtarılmıştı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, dün akşamki açıklamasında 175'i köy, 37'si kritik nokta olmak üzere toplam 212 bölgenin kontrol altına alındığı, kurtarılan toplam alanın bin 102 kilometrekareye ulaştığını söylemişti.

Afrin, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezlerinde kontrol sağlandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.

Kaynak: AA, TRTHaber