Adalet Bakanı Gül: Kimyasal hadım yeniden gündeme gelebilir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çocuklara yönelik istismar konusunda kimyasal hadım seçeneğinin 2-3 gün içerisinde gündeme geleceğini açıkladı ve şunları söyledi:

"Mahkeme kararıyla, infaz süresince, kimyasallarla cinsel isteği azaltma ve ortadan kaldırma konusunu birkaç gün içinde yürürlüğe koyma hususunda irademiz var."

Öte yandan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla bir komisyon kuruldu. Komisyon konuyu detaylı bir şekilde ele alacak.

Kaynak: TRT Haber, İHA