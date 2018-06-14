ABD'de yaşayan FETÖ'cüler kilisede buluşuyor

ABD New Jersey'de yaşayan birçok FETÖ'cünün, Türk toplumuna ait Bergen Diyanet Cami Kültür Merkezi 10 dakikalık yürüyüş mesafesinde.

Buna rağmen Trinity Episcopal Kilisesi’ni tercih etmeleri dikkatleri çekti.

Gündüz ABD bayrağını öpüyor, gece kiliseye gidiyor

Kiliseye gelenler arasında, FETÖ darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'le bağlantılı kişiler de var.

Bunlardan biri Öksüz'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın işyerinde Amerikan bayrağını öpen Türk çalışan.

ABD, FETÖ'cülere iyi bakıyor

Yıldırım'ın lüks oto satışı ve tamiri yapılan iş yeri, New Jersey eyaletinin Manhattan manzaralı Edgewater semtinde.

Abdulhadi Yıldırım önce kendisi Amerikan bayrağını öptü, sonra yanındaki yeşil tişörtlü çalışanına öptürdü, ABD bayrağını eline alarak coşkuyla salladı.

Kilisenin anahtarı FETÖ üyelerinde

FETÖ mensupları araçlarını kilisenin özel otoparkına bırakıyor.

Görüntülerde kapalı durumdaki kilise kapısını bizzat kendilerinin anahtarla açtıkları ve ana ayin salonununda toplandıkları anlaşılıyor.

Asker selamı verdiler

Bu arada kiliseye gelişleri esnasında FETÖ üyelerinden biri, girişte bekleyenlere nizami şekilde asker selamı veriyor.

Kilisenin lambalarını söndürüp kapıyı kilitleyerek mekandan ayrılmaları da objektiflere yansıdı.

FETÖ üyelerinin geçmişten bu yana kiliseyle yakın ilişkisi var

Toplantı mekanına çevrilen kilise ile FETÖ mensupları geçmişten beri güçlü ilişkilere sahip.

Türk Kültür Merkezi’nin New Jersey şubesi FETÖ’nün Amerika’daki çatı örgütlerinden.

İnternet sitesinde tek tek yayınlandı

O internet sitesinde FETÖ'cülerin Trinity Episcopal Kilisesini ziyaretleri ve katıldıkları ortak etkinliklerle ilgili bilgi ve fotoğraflar yer alıyor.

Sitede FETÖ üyelerinin 26 Ocak 2015 tarihinde kilise papazı Willie J. Smith’i ziyaret etmesi var.

FETÖ'nün medya tetikçileri de orada

Dostluk yemeği, Türkiye’ye seyahat, pazar ayini ve kahvaltı etkinliklerine katılım meselelerini konuşmuşlar.

FETÖ’nün kapatılan İngilizce gazetesi Today’s Zaman’ın yazarlarından Arzu Kaya Uranlı ve Zaman Amerika internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Sıtkı Özcan gibi bazı isimler de kilisede ortak etkinliklere katılmış.

Kilisenin internet sitesinde örgüt propagandası

Trinity Episcopal Kilisesi, Katolik kiliselerine göre daha liberal ve dinler arası diyaloğa açık. İnternet sitesinde FETÖ ile ilişkileri yansıtan içerikler yer alıyor.

Sitedeki bilgilere göre, New Jersey bölgesindeki Yahudiler ve Türkler arasındaki "dinler arası diyalog" ilişkisi sürüyor.

FETÖ’nün önemli isimlerinden Aslandoğan da kilisede

FETÖ üyeleri ve kilisenin ortaklaşa yaptığı dinler arası şükran günü ve aşure günü kutlamaları gibi çeşitli etkinliklerin fotoğrafları görülebiliyor.

Ortak Değerler İttifakı da (Alliance for Shared Values) FETÖ’nün ABD'deki çatı örgütlerinden birisi. Buluşmada oranın başkanı Alp Aslandoğan da var.

Gülen'in sağ kolu

Aslandoğan, örgütün Amerika faaliyetlerinde öne çıkan isimlerinden biri.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya’daki çiftliğinde yaptığı açıklamalarda tercümanlığını yaptı.

Örgütün üst düzey sorumlularından biri

Alp Aslandoğan, Gülen'in yabancı basına verdiği röportajlarda yanındaydı ve medya organizasyonlarında aktif rol aldı.

Dinlerarası Diyalog Enstitüsü ve Gülen Enstitüsü gibi FETÖ kuruluşlarında üst düzey görevlere sahip.

ABD Kongresinde Türkiye’yi şikayet etmişti

Aslandoğan, FETÖ adına uluslararası medyaya da konuşuyor. ABD Kongresinde Helsinki Komisyonu, 9 Aralık 2016’da bir etkinlik yaptı.

O etkinlikte 15 Temmuz başarısız darbe girişimiyle ilgili çeşitli iftiralarda attı, Türkiye'yi ABD'li karar alıcılara şikayet etti.

Aslandoğan’ın AP’de konuşması iptal edildi

FETÖ, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Yeşiller grubunun adını kullanarak 2017 yılının mart ayında etkinlik yapmak istedi.

Aslandoğan ve İngiltere'de faaliyet gösteren Dialogue Derneği Başkanı Özcan Keleş'in konuşmacı olması planlandı.

Planları uluslararası alanda çöktü

Ancak örgütün AP'de kendilerini aklamaya dönük etkinlik yapma girişimi suya düştü.

Türkiye'nin, AP Başkanlığı ve Genel Sekreterliği ile Yeşiller grubu nezdinde yaptığı girişimler ve FETÖ bilgilendirmesi sonrası iptal edildi.

FETÖ'nün sinsiliği anlaşıldı

Yeşiller grubu, böyle bir etkinlik planlamadıklarını ve FETÖ'nün toplantısına sponsor olmadıklarını söyledi.

Ayrıca bir grup yetkilisi de onayları olmadan isimlerini FETÖ'nün "sinsice" kullanılmasından rahatsızlık duyduğundan bahsetti.

Kaynak: AA, TRT Haber