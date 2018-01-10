ABD Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Philip Kosnett Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.
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ABD Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Philip Kosnett Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı
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