AB Bakanı Çelik: Vize ile ilgili çalışmayı tamamladık

TBMM Uyum Komisyonu Başkan ve üyeleri ile yaptığı toplantıda konuşan Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Avrupa Birliği'nden gelen değerlendirmelere tepki gösterdi.

AB'ye Afrin tepkisi: Terörle mücadele konusunda kaygılarımız artıyor

Bakan Çelik, "Bu konuda beklediğimiz yaklaşımı göremediğimiz açıkça ifade etmek isterim. Açık ve net olan şudur, Avrupalı dostlarımızın müttefik olan Türkiye'nin özellikle terörle mücadelesinde ve kayıplarla ilgili şunu hiçbir zaman unutmaması gerekir; Öncelikle endişelenmesi gereken füze saldırıları karşısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ilgili saygı duruşunda bulunması gerekir. Buna hiç bahsetmeden böyle afaki bir şekilde sivil kayıplardan bahsetmeleri terörle mücadele konusunda bir kere daha kaygılarımızı artırmaktadır." dedi.

Avrupa Birliği Bakanı @omerrcelik açıklama yapıyor. https://t.co/igvAYTARRE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Şubat 2018

"AB'den çok mantıksız sözler duyuyoruz"

"NATO müttefiki ülkenin topraklarına füze atılıyor." diyen Çelik sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye BM'nin terör örgütü kabul ettiği örgütlerle mücadele etmelidir diyorlar. YPG, PKK iken YPG terör örgütü kabul edilmiyor diye mücadelemizden vaz mı geçmemiz lazım? PKK'nın terör örgütü ilan edilmesinden çok sonra Avrupa'da bu konu ele alınmaya başlandı. Biz bir terör örgütüyle karşı karşıta geldiğimiz zaman onlar 15 sene sonra bunu terör örgütü listesine geçiriyorlar. AB'den çok mantıksız sözler duyuyoruz."

"YPG-DEAŞ ilişkisini Afrin'de de gördük"

Türkiye'nin yürüttüğü mücadelenin aynı zamanda Avrupa'nın da güvenliğini sağladığını söyleyen Bakan Çelik," YPG diye, SDG diye bir şey yok. Bunlar eşittir PKK. Etiketlerle oynamanın bir manası yok. Suriye'de yeni bir cephe açılması DEAŞ'la mücadeleyi yenilgiye uğratır mı diyorlar. YPG-DEAŞ ilişkisini Rakka'dan sonra Afrin'de de gördük." dedi.

"Avrupa'nın birçok yerinde terör örgütü faaliyette"

Çelik, müttefikleri terörle mücadele konusunda şu sözlerle uyardı:

"Müttefiklerimizin terör konusundaki ayrılıktan vazgeçmesi gerekiyor. DEAŞ'tan bir saldırı yapıldığı zaman Avrupa'nın önemli binalarına Türk bayrağı yansıtılıyor. Ama PKK saldırdığında aynı yaklaşımı göremiyoruz. Avrupa'nın birçok yerinde bu örgüt faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye son derece meşru bir terörle mücadele yürütmektedir. Geri adım atılmayacaktır. Süre kısıtlaması koymak isteyenler kendi tarihlerine baksınlar. Kendilerinin terörle mücadelede tutumlarına baksınlar."

Vize serbestisi

AB ile vize serbestisi çalışmasına da değinen Çelik, "Bunu tamamlamış bulunuyoruz. Türkiye'nin çalışması bugün yarın AB Komisyonu'na teslim edilecek. 26 Mart'ta Varna'da Türkiye-AB zirvesi yapılacak." dedi.

Kaynak: TRT Haber

