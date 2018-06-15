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28 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nın Kandil’e ve Çukurca'ya yaptığı hava harekatında 28 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden biri PKK/KCK sorumlusu.

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28 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 12 Haziran'da Kandil’e yönelik gerçekleştirdiği hava harekatında, aralarında PKK/KCK terör örgütünün sözde bölge sorumlularından birinin de bulunduğu 26 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, terör operasyonları hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, 12 Haziran 2018 tarihinde Kandil’e yönelik gerçekleştirilen hava harekatında, aralarında PKK/KCK terör örgütünün sözde bölge sorumlularından birinin de bulunduğu 26 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği vurgulandı.

Dün Hakkari'nin Çukurca bölgesine yönelik hava harekatında ise üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Öte yandan, 13 Haziran'da Tunceli bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terör arananlar gri listede yer alan Ferhat Dersim kod adlı Ertan Erol olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: terör operasyonu, son dakika
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