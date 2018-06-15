Gündem » 28 terörist etkisiz hale getirildi Buradasınız : Ana Sayfa

28 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nın Kandil’e ve Çukurca'ya yaptığı hava harekatında 28 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden biri PKK/KCK sorumlusu.

15 Haziran 2018 Cuma 09:29





