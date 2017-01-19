2016 yılında BİMER'e başvuru yağdı

Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER), 2016'da yapılan başvurular 2015'e göre yüzde 62 artarak 1 milyon 729 bin 952'ye yükseldi.

Kurulduğu 2006'dan bu yana vatandaşların istek, şikayet, ihbar, görüş, öneri ve bilgi edinme haklarına ilişkin taleplerini alan, inceleyen ve ilgili makamlara ileten BİMER'e, 2016'ya kadar geçen sürede 5 milyon 509 bin 681 başvuru yapıldı.

Merkez, 2015'te 1 milyon 267 bin 665 başvuru alırken, 2016'da başvuru sayısı 462 bin 287 artarak 1 milyon 729 bin 952'ye yükseldi. 2016, önceki yıla göre yaşanan yüzde 62'lik artışla BİMER'e en fazla başvurunun yapıldığı yıl oldu.

Başvuruların büyük kısmını FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında ihraç edilenler ve açığa alınanlardan gelen dilekçeler ve FETÖ ile mücadele çerçevesinde iletilen görüş, öneri ve talepler oluşturdu.

BİMER'e en çok erkekler başvurdu

Başvuru sayısının cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, en çok başvuruyu erkekler yaptı. BİMER'e 2016'da 1 milyon 296 bin 193 erkek, 424 bin 170 kadın başvuruda bulundu. 9 bin 589 kişi de başvuru sırasında cinsiyet belirtmedi.

İllere göre başvuru sayısına göre İstanbul'dan 298 bin 324 başvuru yapılırken, Ankara'dan 153 bin 490, İzmir'den ise 83 bin 990 başvuru oldu. Üç büyük ilin ardından en fazla başvuru 60 bin 921 ile Konya'dan geldi.

Bu şehirleri sırasıyla Antalya, Adana, Bursa, Mersin, Kayseri, Hatay, Kocaeli, Gaziantep, Samsun ve Kahramanmaraş takip etti.

En fazla başvuru kamu ve özel sektöre ilişkin geldi

Vatandaşların her türlü şikayetini dikkate alarak çözüme kavuşturmayı hedefleyen BİMER'e, en çok başvuru kamu ve özel sektör çalışanları hakkında yapıldı. Vatandaşlar, bu konuda 883 bin 670 başvuruda bulundu.

Kuruma, emniyet ve güvenlik hizmetlerine ilişkin 361 bin 150, mahalli hizmetlerle ilgili 302 bin 874, sağlık alanında 234 bin 537, eğitim konusunda 199 bin 110, sosyal güvenlikte 192 bin 530, sosyal hizmetlerde 175 bin 48, hukuk ve yargı alanında 131 bin 319 başvuru yapıldı.

Öte yandan elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon, vergi ve mali işlemler ile bankacılık işlemleriyle ilgili başvurular da BİMER'e iletildi.

Lisans mezunlarından rekor başvuru

Eğitim durumuna göre başvurularda da lisans ve lise mezunları öne çıktı.

BİMER'e, 460 bin 303 kişi ile en fazla üniversite mezunları, 350 bin 216 ile lise, 292 bin 431 ile yüksekokul, 272 bin 379 ile ilköğretim mezunları başvuruda bulundu.

Devlet ile vatandaş arasındaki her türlü iletişim kanalını açık tutmak için elektronik ortam başta olmak üzere mektup, faks, telefon veya şahsen başvuruları alan BİMER'e, geçen yıl günde 3 bin ila 8 bin arasında başvuru yapıldı. AA