  • 06 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 15 Temmuz'da Kısıklı'da yaşananlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı

15 Temmuz'da Kısıklı'da yaşananlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı

15 Temmuz ile ilgili yeni bir görüntü çıktı. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı'nın Kısıklı'daki konutuna giden yolu darbecilere karşı araçlarıyla kapattılar.

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15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesiyle kaldığı konutundaki güvenlik kamerası tarihi bir direnişi kaydetti.

Vatandaşlar, darbecileri engellemek için mallarını canlarını ortaya koydular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki evini gözetleyen kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde, ellerinde bayraklarla akın akın Kısıklı'ya giden vatandaşlar  zırhlı araçların Cumhurbaşkanı'nın konutuna ulaşmasını önlemek için yola park ediyor.

Darbeyi önlemeye çalışan bir özel harekat polisi de vatandaşları organize ediyor. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, 15 Temmuz yeni görüntüler, 15 Temmuz darbe girişimi
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