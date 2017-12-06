15 Temmuz'da Kısıklı'da yaşananlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesiyle kaldığı konutundaki güvenlik kamerası tarihi bir direnişi kaydetti.

Vatandaşlar, darbecileri engellemek için mallarını canlarını ortaya koydular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki evini gözetleyen kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde, ellerinde bayraklarla akın akın Kısıklı'ya giden vatandaşlar zırhlı araçların Cumhurbaşkanı'nın konutuna ulaşmasını önlemek için yola park ediyor.

Darbeyi önlemeye çalışan bir özel harekat polisi de vatandaşları organize ediyor.

Kaynak: TRT Haber