Yeni torba yasa tasarısı Meclis'te

Tasarı ile ilgili Maliye Bakanı Naci Ağbal, şunları söyledi:

- Çeyiz desteği için devlet katkısı oranı yüzde 20'den 25’e, azami katkı 5 bin liradan 7 bin 500 liraya yükseltilmektedir.

- 16 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında, yeni araç alımında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi sağlanacak.

- Konut hesabında devlet katkısı 15 bin liradan 20 bin liraya, azami devlet katkısı oranı yüzde 20'den 25’e çıkarılıyor.

Torba tasarıda dikkat çeken düzenlemeler

Vergi yükü sabitlenecek, asgari ücretin yıl içinde azalması önlenecek. 5 bin ilave sözleşmeli öğretmen alınacak. Kaçak madencilik yapanlara hapis cezası verilecek. Maden kazalarında hayatını kaybedenlerin yakınlarından 1 kişiye devlet kadrosu verilecek. Amatör spor dalları vergi düzenlemesi ile desteklenecek.

Kaynak:AA/TRT Haber