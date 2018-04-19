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Buradasınız : » » TÜSİAD'dan erken seçim açıklaması

TÜSİAD'dan erken seçim açıklaması

TÜSİAD, 24 Haziran'da yapılacak erken seçimle ilgili, "Erken seçim kararının en iyi sonuçlara vesile olmasını diliyoruz" dedi.

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TÜSİADdan erken seçim açıklaması

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimiyle ilgili açıklama yaptı.

TÜSİAD'ın "öngörülebilirlik ve ekonomik reformlara öncelik verilmesi açısından seçimlerin zamanında yapılması yönündeki beklentilerini kamuoyuyla paylaştığı" hatırlatılan açıklamada, "Bununla birlikte, alınan erken seçim kararının ülkemiz açısından en iyi sonuçlara vesile olmasını diliyoruz" denildi.

"Seçim sürecinin özgür, demokratik ve adil bir ortamda gerçekleşmesini temenni ediyoruz. İlk defa yeni anayasal çerçevede ve OHAL ortamında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinin güven, hukuk, adil koşullar ile düşünce özgürlüğü ortamı içinde gerçekleşmesi için devletimize ve tüm siyasi partilerimize büyük sorumluluk düşmektedir. Seçim sürecinin getirdiği rekabet ortamı içinde, toplumsal kutuplaşmanın keskinleşmemesi için üslupların karşılıklı saygı ve hoşgörüyü esas almasını diliyoruz.

Öte yandan, AB ve dış siyasi ilişkilerimizin seçim sürecinden etkilenmemesi için gerekli hassasiyetin sağlanması da önem taşımaktadır. Küresel ekonomideki mevcut gelişmeler seçim sürecinde dahi ekonomik istikrara azami özen gösterilmesini gerektirmektedir. Seçimlere kadar olan dönemde makroekonomik istikrarı gözetecek politikalara öncelik verilmeli, finansal istikrarı zedeleyecek uygulamalardan kaçınılmalıdır."

TÜSİAD'ın, seçimlerin ardından "Türkiye'yi demokratik, ekonomik, sosyal ve küresel alanlarda güçlendirecek reformlara odaklanılmasını arzu ettiği"  aktarılan açıklamada, "Bu alanlardaki reformları tamamlayan, demokrasi ve özgürlükler ülkesi olarak güçlenen bir Türkiye küresel seviyede yüksek siyasi etki ve ekonomik rekabet gücüne sahip olacaktır" denildi.

Kaynak: AA

Etiketler: tüsiad, erken seçim
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